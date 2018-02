Stadt macht den Weg frei für Kaufland Das neue Einzelhandelskonzept soll den Supermarkt an der Stolpener Straße in Bischofswerda möglich machen. Der Investor will das aber erst einmal abwarten.

Das einstige Speditionsgelände an der Stolpener Straße soll mit einem Verbrauchermarkt bebaut werden. Doch der Bauherr und Kaufland als potenzieller Mieter halten sich aktuell mit öffentlichen Stellungnahmen zurück. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Nachricht wurde lange erwartet. Die Stadt Bischofswerda will mit ihrem neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzept den Weg frei machen für das lange geplante Einkaufszentrum an der Stolpener Straße. Der Stadtrat soll Ende Februar über die entsprechende Satzung befinden. „Wir erweitern in dem Konzept das Innenstadtgebiet und machen beide Seiten der Stolpener Straße komplett nutzbar“, sagte jetzt Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) in einem SZ-Gespräch.

Das neue Einzelhandelskonzept wäre eine wesentliche Grundlage für die Investorengesellschaft Säurich und Sassenscheidt. Sie hatte die vorgesehene Baufläche einer ehemaligen Spedition schon vor Jahren gekauft. Doch die Verhandlungen zogen sich unter anderem zuletzt durch Einwände übergeordneter Behörden immer wieder hin. Das neue Zentrenkonzept soll zumindest in der Frage Planungssicherheit bringen. Doch auch nach einem entsprechenden Satzungsbeschluss durch den Stadtrat müsste der Investor später noch weitere rechtliche Voraussetzungen für den Bau erfüllen. Der Investor hält sich in seiner Einschätzung auch deshalb nun zurück. „Wir haben natürlich weiter Pläne“, sagt Jörg Säurich. „Wir wollen den Beschluss des Stadtrates aber erst abwarten, dann sehen wir weiter.“

Der Investor verhandelt bereits seit 13 Jahren mit der Stadtverwaltung, er musste unter anderem die Verträglichkeit des Einkaufszentrums für den Innenstadthandel nachweisen und auch die Größe korrigieren. Der letzte Stand vom vergangenen Jahr lag bei 2 900 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Unternehmen Kaufland hatte in den vergangenen Jahren immer wieder bestätigt, dass die Kette einen Supermarkt im neuen Einkaufszentrum an der Stolpener Straße in Bischofswerda eröffnen will. Jetzt spricht der Konzern öffentlich nicht mehr darüber. „Wir möchten uns zu ihrer Anfrage nicht äußern“, heißt es nur knapp aus der Konzernzentrale in Neckarsulm.

Vor wenigen Tagen erst sprachen sich Bischofswerdaer Unternehmer in einem Gespräch mit der SZ für den Bau eines Supermarktes in unmittelbarer Innenstadtnähe aus. Er könnte eine Art Magnetfunktion auch zur Belebung der Innenstadt haben, heißt es.

Pläne für eine mögliche Anbindung des geplanten Verbrauchermarktes an den Altmarkt über die Herrmannstraße wurden schon vor mehreren Jahren vorgestellt. (SZ/pre)

