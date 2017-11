Stadt lenkt im Parkstreit ein Öffentliches Parken ist in der Johannstadt nur noch an wenigen Stellen möglich. Der Ärger ansässiger Händler darüber ist jetzt vorbei.

Seit dem Sommer gilt in großen Teilen der Johannstadt das Anwohnerparken. Die Stadtverwaltung hat dafür die beiden neuen Zonen 15 und 16 eingerichtet. Demnach dürfen von Montag bis Freitag beziehungsweise bis Sonnabend an vielen Straßenzügen nur noch Fahrzeuge stehen, die einen entsprechenden Anwohnerparkausweis hinter der Frontscheibe haben. Das gilt zwischen 8 und 19 Uhr. An wenigen Stellen müssen Autofahrer ein Ticket ziehen. Das kostet pro Tag drei Euro.

Was zur Entlastung der Johannstädter gedacht war, weil die nun besser einen Parkplatz finden, fand vor allem bei den Händlern und Gewerbetreibenden viel Kritik. Denn deren Mitarbeitern bleibt nun kaum noch Gelegenheit dazu, das Auto abzustellen. Lediglich der große Parkplatz an der Pfeifferhannsstraße ist durchgängig kosten- und regelfrei zu beparken. Vor einzelnen Händlerzeilen gilt stundenweises Freiparken. Das jedoch hilft den Mitarbeitern wenig, die ja mehrere Stunden in der Johannstadt bleiben.

Nun hat die Stadt eingelenkt. An drei weiteren Stellen wurden neue Parkautomaten aufgestellt. Dort hatten Bewohner und Beschäftigte aus der Johannstadt darauf hingewiesen, dass vor allem tagsüber viele Stellplätze leer bleiben. Diese Stellplätze können nun von allen genutzt werden – gegen Gebühr. Die neue Regelung betrifft die Arnoldstraße zwischen Blumen- und Pfotenhauerstraße sowie die Pfotenhauerstraße zwischen Bönischplatz und der Zufahrt zur Pfotenhauerstraße 30 bis 36 gegenüber dem Konsummarkt. Außerdem gibt es einen neuen Parkticketautomaten für den Bereich der Pfotenhauerstraße zwischen der Bushaltestelle Pfeifferhannsstraße und der Arnoldstraße. Die Parkgebühren betragen täglich von 8 bis 19 Uhr, außer an Sonnabenden, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, je 30 Minuten 25 Cent und maximal pro Tag 3 Euro. Bewohner mit Parkausweis können hier weiterhin ihre Fahrzeuge kostenlos abstellen.

