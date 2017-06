Stadt lehnt Blitzkasten ab Anwohner der Riesaer Straße in Skassa hatten ihn nach einem erneuten Unfall gefordert. Das Rathaus hat anderes vor.

© Symbolfoto: dpa

Spektakuläre Unfälle mit Lkws, die von der Fahrbahn abkommen und in Vorgärten landen, beeindrucken die Großenhainer Ratsherren offenbar wenig. Auch nicht der Unfall, bei dem Mitte Mai ein Auto zwei Barken am Straßenrand der Riesaer Straße umgefahren und sich dann unerlaubt entfernt hat. Die Doppelkurve am Ortsausgang Richtung Weißig ist gefährlich. Dennoch gibt die Stadtverwaltung den Forderungen der Anwohner nach einem festinstallierten Blitzkasten nicht nach. „Eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ist in diesem Bereich langfristig nicht vorgesehen“, teilt die Stadt mit. Sie halte sich an den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. „Gemäß § 39 StVO sind erst bauliche Maßnahmen anzustreben, bevor die Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Verbesserung der Situation erfolgt“, so die Presseabteilung.

Die Stadt argumentiert, dass in diesem Bereich bereits seit September 2016 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reguliert wurde. „Des Weiteren erfolgt nun noch eine bauliche Maßnahme, um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu erhöhen“, so die Stadtverwaltung. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) plant eine Kurvenbegradigung.

Langfristig gesehen gebe es eine enorme Entspannung in diesem Bereich. Somit sei die Errichtung einer stationären Blitzeranlage nicht gerechtfertigt, sagt die Stadt. Wie die SZ auf Nachfrage erfuhr, würde der Bau des Blitzkastens ca. 80 000 Euro kosten.

