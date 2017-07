Stadt lehnt Angebot von Regiobus ab Der Dienstleister würde einmal die Woche einen Bus zusätzlich über die Dörfer schicken. Dafür wären jedes Mal 150 Euro fällig.

„Die Zeit in Roßwein nutzen“ – Bürgermeister Veit Lindner. © André Braun

Im Seniorenbeirat hat Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) das Treffen mit dem Geschäftsführer von Regiobus ausgewertet. Immerhin waren es vor allem ältere Roßweiner gewesen, die sich darüber beschwerten, dass sie abends schlecht aus Döbeln zurück nach Hause kommen. Inzwischen gibt es auch für das Wochenende mehrere Spätverbindungen, sodass nach dem Theater- oder Kinobesuch keine Hetzerei notwendig ist.

„Ansonsten sind unsere Ortsteile mit Bussen relativ gut zu erreichen, wenn auch nicht rund um die Uhr“, so der Bürgermeister. Bei einigen Linien gebe es längere Aufenthaltszeiten in der Stadt. Für diese Fälle empfahl er den Nutzern, die Zeit in Roßwein zu nutzen, um zum Beispiel Behördengänge oder anderes zu erledigen.

Er informierte weiterhin über ein Angebot von Regiobus, einmal in der Woche noch einen Bus über Land zu schicken – so wie es Pläne schon einmal vorsahen. Doch die Kommune neige dazu, abzulehnen. Immerhin müsste sie für diesen Bus dann jede Woche 150 Euro Zuschuss leisten. „Das kriegen wir nicht hin“, gab der Rathauschef zu. Überdies hatte eine Befragung diesen Bedarf nicht untersetzt.

zur Startseite