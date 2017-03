Stadt legt beim Anwohnerparken nach Im Spätsommer kommt die zweite Parkzone in der Johannstadt. Dann müssen dort alle zahlen. Ausnahmen bleiben.

Die ewige Suche nach einem Parkplatz gehört zum Alltag auf der Pfotenhauerstraße. Bald müssen Autofahrer dort zahlen, wenn sie ihr Gefährt abstellen. © Christian Juppe

Zunächst war es nur eine leise Hoffnung. Sollte tatsächlich die Hälfte der nördlichen Johannstadt verschont bleiben? Die Stadtverwaltung hatte Anfang März von den beiden geplanten neuen Parkzonen nur eine definitiv bestätigt. Ab Juni gelten zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Arnoldstraße, Gerokstraße und Sachsenallee neue Parkregeln. Nun schieben die Mitarbeiter nach. Im August folgt die zweite Parkzone. Dann dürfen Autos auch im Karree zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Arnoldstraße, Pfotenhauer und Neubertstraße nur noch gegen Gebühr abgestellt werden.

Von Montag bis Freitag kostet das Ticket zwischen 8 und 19 Uhr pro Stunde 50 Cent. Der Tagestarif liegt bei drei Euro. Bewohner sind von dieser Regelung ausgenommen. Sie können sich einen Anwohnerparkschein bei der Stadt abholen. Der kostet für ein halbes Jahr 20 Euro, für ein Jahr 30 Euro und für zwei Jahre 50 Euro. Bisher jedoch ist der Ansturm auf das zuständige Straßen- und Tiefbauamt überschaubar.

Bis vergangene Woche wurden gerade einmal knapp 40 Anträge von den Bewohnern eingereicht. Die beziehen sich auf die Parkzone 15. Ab Mai kann auch für die Zone 16 ein solcher Schein beantragt werden. Zunächst einmal kümmern sich die Mitarbeiter um die erste neue Zone. „Beispielsweise können innerhalb einer definierten Zeit nur eine bestimmte Anzahl von Erstanträgen für Bewohnerparkausweise bearbeitet werden“, sagt Reinhard Koettnitz, Chef im Straßen- und Tiefbauamt. „Weiterhin erfordert der Arbeitsaufwand für das Aufstellen der Beschilderung und der Parkscheinautomaten auch eine gestaffelte Umsetzung.“

Trotzdem verwundert die geringe Anzahl an Anträgen. Ein Grund dafür kann der große Parkplatz an der Pfeifferhannsstraße sein. Dort soll das Parken auch künftig kostenlos sein, informiert Koettnitz. Das gelte für Anwohner und Gäste im Stadtteil. Gut möglich, dass viele Autofahrer darauf spekulieren, dass sie dort immer etwas finden und die Parkkosten sparen wollen. Das befürchtet auch Grünen-Ortsbeirätin Andrea Schubert. Den Sinn hinter dem kostenlosen Platz mitten in der Bezahlzone verstehe sie nicht, sagte sie in der Ortsbeiratssitzung Altstadt.

Kritik gibt es aber auch von anderen Stellen. Viele Anwohner und auch ansässige Gewerbetreibende monieren, dass durch die Gebühren das Problem nicht gelöst wird. Parkplätze sind generell ein knappes Gut in der Johannstadt. Über 11 000 Menschen wohnen in dem Bereich. Sie haben über 3 000 Fahrzeuge. Hinzu kommen 1 000 Personen, die in der Johannstadt arbeiten oder hier etwas zu erledigen haben. Vor allem in den Sommermonaten ist die Johannstadt auch Anlaufpunkt für viele Ausflügler, die an der Elbe spazieren, spielen oder in den beliebten Fährgarten einkehren wollen. „Die Auswahl der jeweiligen Bewohnerparkabschnitte wurde durch den ermittelten Stellplatzbedarf der Bewohner sowie die maßgeblichen Anlieger und deren Parkbedürfnisse maßgebend bestimmt“, sagt Koettnitz. Neue Parkflächen werden dagegen nicht geplant. Nur am Uniklinikum gibt es Hoffnung. Dort wurde ein Bauplan für ein neues Parkhaus an der Gleisschleife beschlossen.

Problematisch wird es zum Beispiel auf der Arnoldstraße. In den Gebäuden gibt es nicht nur einen Supermarkt. Hier steht auch ein Seniorenheim, mehrere Ärzte haben ihre Praxen. Viele Menschen kommen täglich hierher und suchen einen Parkplatz. Hinzu kommen die Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen.

Informationen unter 4884283 oder 4884165

