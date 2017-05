Stadt-Landschaften in Pulsnitz Die Ostsächsische Kunsthalle offeriert Chemnitzer und Lausitzer Künstler. Die Vielschichtigkeit begeistert.

Sabine Schubert vom Ernst-Rietschel-Kulturring freut sich auf viele Besucher der Ausstellungen wie hier in der Ostsächsischen Kunsthalle in Pulsnitz. © Frank Sühnel

Es hat seinen besonderen Reiz, wenn eine Kunstausstellung nicht kuratiert ist, sondern eine „Einrichtungsausstellung“. Darauf legt die Chefin des Pulsnitzer Ernst- Rietschel-Kulturringes, Sabine Schubert jedenfalls großen Wert. „Eine bunte Zusammenstellung ohne die Fesseln eines strengen Konzeptes erlaubt eine viel größere und vielfältigere Darstellungsbreite und Lebendigkeit des Gezeigten – ohne dabei in Beliebigkeit zu fallen.“ Ganz im Gegenteil, es entsteht ein faszinierender Spannungsbogen.

Unter dem Thema „Stadt-Landschaft“ sind in der Ostsächsischen Kunsthalle jetzt Werke von 54 Künstlern vereint, 30 aus der Region Chemnitz und 24 aus der Lausitz. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit des Kulturringes mit dem Chemnitzer Künstlerbund, der Chemnitzer Galerie Weise und dem Kunstverein der Oberlausitz.

Parallel dazu werden im Ernst-Rietschel-Geburtshaus Holzschnitte von Sibylle Leifer und im Kultursaal der Helios- Schlossklinik Stillleben und Landschaften von Cornelia Faulwasser gezeigt. Schon zur Eröffnung drängten sich denn auch in der ehemaligen Kaufhalle mehr Menschen, als es vor 30 Jahren wohl der Fall gewesen wäre, wenn es Bananen und Radeberger zugleich gegeben hätte. Bestimmt 200 Kunstinteressierte lauschten den Ausführungen der Laudatoren, der beschwingten Musik und konnten sich gar nicht lösen. „Die letzten Gäste sind erst gegen 18 Uhr gegangen und auch unser Galeriecafé wurde sehr gut angenommen. Und wir konnten schon mehrere Verkäufe von Plastiken und anderen Werken vermitteln“, freute sich Sabine Schubert.

Ziel: Austausch der bildenden Künstler fördern

Und sie sagte auch, dass sie das so nicht erwartet hätte: diesen Ansturm, da die Einladungen zur Eröffnung wegen eines Computerabsturzes beim Grafiker erst zwei Wochen vor dem Termin mit der Post herausgingen. Und ebenso, dass es so eine wundervolle Ausstellung werden würde. „Wir konnten erst nach der Bewilligung der Fördergelder die Künstler einladen, das war im Februar. Und da war es nicht zu erwarten, dass in so kurzer Zeit so viele mitmachen.“ Da zeigte sich wieder, wie wichtig funktionierende Netzwerke und gute Beziehungen zu den benachbarten Kunstvereinen und Galerien sind.

Mit diesem Projekt soll der Austausch der bildenden Künstler der umliegenden Regionen weiter gefördert und gestärkt werden. Das begann 2016 mit Kunstschaffenden aus dem Elbe-Elster-Kreis und der Lausitz, nun mit Chemnitz und findet noch dieses Jahr seine Fortsetzung mit der Region Leipzig. „Wir hoffen natürlich auch auf eine Gegeneinladung“, sagt dazu Sabine Schubert. Unter dem Begriff Stadt-Landschaften, der kunstgemäß weit gefasst ist, vereint die Ausstellung Werke vieler namhafter aber auch noch nicht so bekannter Künstler. Malerei, Plastiken, keramische Arbeiten, aber auch Design und Schmuck sind zu sehen.

Arbeiten strahlen Urbanität aus

Chemnitz als Stadt der Moderne spiegelt sich in den Arbeiten, strahlt Urbanität aus, die ländlich geprägte Lausitz zeigt sich zum Teil in landschaftlichen und abstrakten Motiven. Das alles in unglaublicher Vielfalt. Von impressionistischen, klaren Gemälden bis nahezu hermetischen, sogar bedrückenden Werken reicht der Bogen. Zumeist jedoch ohne den unbedingten tiefen Ernst, eine gewisse Verspieltheit und Leichtigkeit, auch Humor sind zu finden.

Bezaubernde Plastiken, irritierende Assemblagen, sogar ein Lichtkunstwerk fesseln das Auge des Betrachters. Eine Schau, für die man sich genügend Zeit mitbringen sollte und die der Gast erquickt verlassen wird. Übrigens ist der Eintritt wieder kostenlos, aber es steht natürlich eine Spendenbox für eine freiwillige Gabe am Eingang. Die Ausstellung Stadt-Landschaft läuft noch bis zum 11. Juni dieses Jahres.

Ostsächsische Kunsthalle, Robert-Koch-Straße, 12, Pulsnitz, Öffnungszeiten: Do., Fr. und So. 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung

Sibylle Leifer: Holzschnitte bist zum 11. Juni 2017, Galerie im Ernst-Rietschel-Geburtshaus, Rietschelstraße 16, Pulsnitz, Öffnungszeiten: Do., Fr. und So. 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung

Cornelia Faulwasser: Stillleben und Landschaft, bis zum 11. Juni 2017, Kultursaal der Helios-Schlossklinik, Wittgensteiner Straße 1, Pulsnitz, Öffnungszeiten: So. 14-17 Uhr und je eine Stunde vor begleitenden Veranstaltungen

www.ernst-rietschel.com

