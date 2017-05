Stadt lässt Universitätsschule warten

In vier Wochen wollen sich die Organisatoren der Universitätsschule für einen Träger entscheiden. Das ist wichtig, damit das neuartige Bildungskonzept planmäßig im Herbst 2018 starten kann. Wahrscheinlich fällt die Wahl auf einen privaten Träger. Fünf Interessenten haben sich gemeldet.

Auf die Stadt als kommunalen Träger brauchen die Wissenschaftler aus der TU Dresden dagegen wohl nicht mehr zu warten. Die hatte in Gesprächen zugesagt, eine Entscheidung bis Mitte März zu liefern. Nun räumt Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) ein, dass eine Aussage erst getroffen werden kann, wenn die Schulnetzplanung beschlossen sei. Erst dann könne die Stadt einschätzen, ob und welche Standorte sowie Finanzen für das Projekt zur Verfügung stehen würden. Das allerdings wird nicht in den nächsten vier Wochen sein. Noch wird darüber in den Gremien der Stadt diskutiert. (SZ/acs)

zur Startseite