Stadt lässt Betonsperren verschönern

Rot und grün statt weiß-grau: So sehen die Sperren jetzt aus.

Entlang der Wilsdruffer Straße werden die Beton-Sperren beklebt.

Auch an anderen städtischen Weihnachtsmärkten sollen die Blöcke bunt werden.

Dresden. Einen Tag nach der Eröffnung des Striezelmarktes lässt die Verwaltung die dort aus Sicherheitsgründen aufgestellten Blöcke farbig bekleben. Seit dem Morgen werden dazu rote und grüne Folien auf die unansehnlichen weiß-grauen Steine angebracht.

Torsten Schöder vom städtischen Marktamt kündigte gegenüber sz-online an, dass auch die anderen im Stadtgebiet aufgestellten Betonblöcke auf diese Art verschönert werden sollen. Seinen Worten nach geht es bei der Maßnahme darum, „das Ganze etwas dekorativer zu gestalten.“

Allein am Altmarkt wurden Anfang der Woche 160 dieser schweren Poller aufgestellt. Besucher sollen so vor potenziellen Attentätern geschützt werden. Im vergangenen Jahr wurden diese Schutzvorrichtungen erstmals eingesetzt, nachdem sich in Berlin ein Terroranschlag mit einem Lkw ereignet hatte. (mja/fsc)

