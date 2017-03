Stadt lässt Bautzner-Termin verstreichen Die DVB hoffen noch auf einen Baustart in diesem Jahr. Doch es gibt ein neues Hindernis.

Wann tauchen an der Bautzner Baustellenschilder auf? © dpa

Die Frist ist abgelaufen. Bis Ende Februar wollte die Stadt dem Landesamt für Denkmalpflege erklären, wie sie mit der Grünanlage an der Bautzner Straße beim Ausbau der B6 zwischen Glacisstraße und Hoyerswerdaer Straße umgehen will. Doch die Landedenkmalschützer haben bisher noch keine Post bekommen. Diese Zielstellung brauchen sie, um beurteilen zu können, ob das Bauvorhaben aus ihrer Sicht erlaubt werden kann. Den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) läuft unterdessen die Zeit davon. Sie müssen die Gleise auf der Bautzner erneuern. Die Hoffnung auf den Baustart 2017 haben sie noch nicht aufgegeben, sagt Leonhard Hanusch, der bei den DVB für die Infastruktur zuständig ist.

Michael Kirsten ist Abteilungsleiter im Landesamt für Denkmalpflege. Er kennt die Not der Verkehrsbetriebe, kann aber nichts entscheiden. „Die Zielstellung wurde uns bis zum heutigen Tag nicht vorgelegt“, teilte er mit. Und er hat schlechte Nachrichten für die DVB. Die Mitarbeiterin, die sich mit den Überlegungen aus dem Rathaus beschäftigen sollte, hat jetzt Urlaub. Drei Wochen lang.

Thema ist der geplante Radweg auf der Südseite der Bautzner, zwischen dem Fußweg und dem kleinen, denkmalgeschützten Park. Dabei geht es um die Frage, welche Eingriffe in den Park nötig sind, um genügend Platz für den Radweg zu schaffen. Hat die Stadt das erklärt, kann das Landesamt für Denkmalpflege den Daumen heben oder senken.

Nach SZ-Informationen ist mittlerweile eine Untersuchung zu dem Park abgeschlossen, die das Amt für Stadtgrün in Auftrag gegeben hat Das Ergebnis soll zeigen, ob für den Straßenausbau samt Radweg ein langwieriges Planfeststellungsverfahren nötig ist. Ohne ein solches Verfahren könnte der Bautzner-Umbau noch in diesem Jahr starten, glaubt Hanusch. Er sagt: „Rein vom Bauablauf her könnten wir uns sogar eine Winterbaustelle vorstellen. Dann wäre die Asphaltierung im März oder April bei Plusgraden dran. Aber das letzte Wort haben die Verkehrsleute.“ (SZ/csp)

