Stadt lässt

Ahornbäume pflanzen

Zittau. Im Auftrag der Stadt Zittau sind Am Sportplatz Kantstraße 35 Ahornbäume von einer Leutersdorfer Firma gepflanzt worden. Das teilte Kai Grebasch, Pressesprecher und Verantwortlicher Stadtmarketing, mit. Die Ahornbäume ersetzen die Pappeln, die aus Sicherheitsgründen in den vergangenen zwei Jahren gefällt werden mussten. Die Kosten für einen Baum belaufen sich auf circa 115 Euro. (es)

Linke will WLAN-Antrag

mit Bürgern diskutieren

Zittau. Die Linke im Zittauer Stadtrat lädt am kommenden Montag um 9.30 Uhr alle Bürger zur Fraktionssitzung. In der Geschäftsstelle in der Äußeren Weberstraße 2 sollen alle Teilnehmer ihre Meinung zu den aktuellen Themen für die Stadtratssitzung im Januar mitteilen können. Unter anderem geht es um den Antrag „Beschluss zur Teilnahme am Programm WiFi4EU/Kostenloses WLAN für alle“ der Linken. (SZ)

Hochschule lädt

Schüler zum Schnupperkurs

Zittau. Die Hochschule Zittau/Görlitz veranstaltet morgen von 10 bis 12.30 Uhr die „Schüler-Hochschule am Samstag“. Im Foyer des Haus Z II in der Schliebenstraße 21 in Zittau werden die interessierten Gymnasial- und Oberschüler der Klassenstufen 9 bis 12 auf die beiden Angebote aufgeteilt, für die sich die Fakultäten Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen verantwortlich zeichnen. Geplant sind zum einen ein Betriebswirtschaftliches Planspiel, bei dem Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Erfolg und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge vermittelt werden sollen. Zum anderen soll mittels der Software AutoCAD ein eigenes 3D-Traumhaus kreiert werden. Für die Teilnahme ist eine vorherige Online-Anmeldung erforderlich. (SZ)

Anmeldung: www.hszg.de/schuelerhochschule

Schkola veranstaltet

Neujahrskonzert im Rathaus

Zittau. Am morgigen Sonnabend wird das traditionelle Neujahrskonzert der Schkola im Zittauer Rathaus stattfinden. Im Bürgersaal werden ab 10 Uhr Schüler aller Einrichtungen des gemeinsamen Schulverbundes gemeinsame Instrumentalstücke, Tänze, Musik und Gesänge vortragen. Zudem soll das Konzert die deutsch-tschechische Zusammenarbeit stärken, wie Ina Zscherper, Pressesprecherin der Schkola erklärt. Der Eintritt ist frei, über Spenden wäre der Schulverbund erfreut. (SZ)

