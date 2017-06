Stadt kündigt Plakatierern nicht sofort Alle drei Firmen haben Besserung gelobt, teils die Ausführungsunternehmen gewechselt. Erst 2023 ändert sich alles in Görlitz.

So sieht es in Görlitz aus, wenn es geregnet hat und gleichzeitig ein bisschen windig ist: Dann lösen sich mancherorts Plakate von den Großwerbetafeln und landen auf der Straße. © privat

Der 30. Juni ist der Stichtag. Bis dahin kann die Stadt einem Plakatierer die Kündigung zum Jahresende aussprechen. Gründe dafür gäbe es genug: Schon seit Jahren verwenden die Plakatierer an den großen Werbetafeln einen Leim, der nicht richtig hält. Die Folge: Vor allem bei Wind, Regen, Schnee und Frost fallen die Plakate ab und verschandeln das Stadtbild ganz massiv. Bürger und Stadträte klagen seit Jahren darüber, vor allem im Winter.

Kündigt die Stadt jetzt nicht, dann verlängert sich der Vertrag um ein Jahr. „Und wir kündigen tatsächlich nicht“, sagt der zuständige Bauamtsleiter Torsten Tschage jetzt auf SZ-Nachfrage. Gründe gibt es auch dafür genug. Erstens: Der Plakatierer ist nur einer von dreien, mit denen die Stadt Verträge hat. Die anderen sind jetzt nicht kündbar, sondern teilweise erst zum Ende des Jahres 2022. Zweitens: Der jetzt kündbare Plakatierer hat nur ganze vier Werbetafeln, die auf städtischem Boden stehen. Und drittens: Er hat Besserung gelobt, hat sogar das ausführende Unternehmen gewechselt, das die Plakate klebt. Das neue Unternehmen arbeite mit Sorgfalt, erklärt Tschage. Ob Letzteres auch im meist deutlich problematischeren Winterhalbjahr tatsächlich zutreffen wird, lässt sich schwer prüfen: Tschage verrät nicht, welche vier Werbetafeln die Firma nutzt.

Er hat in den vergangenen Monaten mit den Chefs von allen drei Firmen ausführliche und nach seiner Schilderung auch sehr angenehme Gespräche geführt und dabei deutlich auf die schon lange bestehenden Probleme hingewiesen. „Die Firmen haben die Missstände nicht angezweifelt“, sagt er. Und alle drei hätten Besserung gelobt – teilweise durch den Wechsel des ausführenden Unternehmens, teilweise durch verstärkte Kontrollen oder auch durch den Abbau von Werbetafeln, die ineffizient oder verschlissen sind. Seither habe Tschage keine städtischen Plakatwände mehr gefunden, an denen es zu größeren Verschmutzungen gekommen ist.

„Und wir als Stadt haben klar gesagt, dass wir die Verträge außerordentlich kündigen werden, wenn es erneut zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt“, erklärt der Amtsleiter. Ein einzelnes abgerissenes Plakat reicht nicht für eine außerordentliche Kündigung, aber größere Mängel schon. „Die Firmen wissen, dass wir keinen Spaß mehr machen“, bekräftigt Tschage.

Langfristig verfolgt die Stadt jetzt ein klar definiertes Ziel: Alle drei Verträge sollen zeitgleich zum Ende des Jahres 2022 auslaufen. Und schon im Jahr 2021 soll es eine groß angelegte Neuausschreibung geben. Deren Ziel ist es, dass zum Beginn des Jahres 2023 ein neuer Vertrag in Kraft tritt – und zwar mit einer Firma, nicht mehr mit drei verschiedenen. „Ab 2023 wollen wir die Plakatierung auf ein Maß bringen, das der Stadt guttut“, so der Amtsleiter. Noch im März hatte Tschage im Gespräch mit der SZ gehofft, eher aus den Verträgen herauszukommen. Das klappt nun nicht.

Die Ausschreibung wird sehr kompliziert. „Das Thema ist viel weitläufiger, als man vielleicht denkt“, so Tschage. Zum Beispiel fallen auch die Litfaßsäulen mit hinein. Dann steht die Frage, wie viele Plakatwände künftig überhaupt noch genehmigt werden sollen. Und es ist zu klären, ob die Plakate weiterhin aus Papier sein sollen. Tschage bringt aber auch eine elektronische Variante ins Spiel. Dafür aber brauche es einen Markt, der das auch möchte: „Nicht jede Lösung funktioniert in jeder Stadt.“ Eine dritte Variante wären Planen aus Kunststoff. Diese Lösung hatte Andreas Ch. de Morales Roque von der Görlitzer Incaming Media GmbH kürzlich vorgeschlagen. Er testet das derzeit an der Sattigstraße. „Mal sehen, ob das von den Werbefirmen anerkannt wird“, sagt Tschage. Letztlich sei es auch eine Frage der Finanzierung: „Da wären ja Patentrechte zu bezahlen.“ Somit ist derzeit völlig offen, ob das die Lösung für die Zukunft ist.

Sicher hingegen ist: Für einen neuen Vertrag ab dem Jahr 2023 ist nicht nur in der Verwaltung viel Arbeit beim Erstellen von Konzepten und Strategien nötig, sondern die Stadträte werden sich auch in Ausschusssitzungen immer wieder mit dem Thema befassen müssen.

Ein anderes Problem kann Tschage hingegen nicht lösen: Nur etwa ein Drittel der Plakatwände steht auf städtischen Flächen. „Auf die anderen zwei Drittel haben wir keinen Einfluss“, erklärt der Amtsleiter.

zur Startseite