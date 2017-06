Stadt kritisiert provisorische Fährstellen Wegen Bauarbeiten soll die Königsteiner Fährstelle auf den provisorischen Anleger gesetzt werden. Unmut macht sich breit.

Die provisorischen Fährstellen in Königstein und Halbestadt sorgen bei der Stadt und den Stadträten für Unmut. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) informierte zur Stadtratssitzung am Dienstag, dass die OVPS für die Übergangslösung auf Königsteiner Seite eine alte, sehr steile Sandsteintreppe freigelegt habe. „Es ist klar, dass es da zu Problemen kommen wird“, so der Rathauschef. Vor allem die Sicherheit der Fährgäste könne dort nicht gewährleistet werden. Auch ein Bürger wies daraufhin, dass ältere Menschen, Fahrradfahrer und auch Eltern mit Kinderwagen an der Treppe erhebliche Probleme haben werden. All diese Bedenken habe man der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) mitgeteilt, so Tobias Kummer. Er bemängelte auch, dass die Stadt nicht von Anfang an bei der Planung beteiligt gewesen sei. Die Königsteiner Fährstelle soll am 22. Juni auf den provisorischen Anleger gesetzt werden. Laut Solveig Großer von der OVPS soll das voraussichtlich um die Mittagszeit geschehen. In dieser Zeit ist es nicht möglich, Fährfahrten anzubieten. (SZ/kk)

