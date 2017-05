Stadt krempelt Flüchtlingshilfe um Weniger Vereine dürfen sich in Zukunft um Asylbewerber kümmern. Mitarbeiter müssen gehen.

Flüchtlingsbetreuer beraten Asylbewerber auch zu Integrations- und Sprachkursen. Weil deutlich weniger Flüchtlinge in Dresden leben als noch vor zwei Jahren, reduziert die Stadt die Betreuungskosten nun. © Robert Michael

Zwei Jahre lang hat der sächsische Flüchtlingsrat die Asylhilfe in Pieschen, Klotzsche und der Neustadt für die Stadt koordiniert und zuletzt etwa 600 Flüchtlinge betreut. Ende Mai ist Schluss. Der Verein darf die Arbeit nicht weitermachen. Sieben Mitarbeiter müssen deshalb gehen. Auch der Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern betreut nur noch wenige Tage Flüchtlinge. Die Stadt hatte ihn für Blasewitz, Loschwitz und Schönfeld-Weißig eingesetzt.

Die Sozialarbeiter und Koordinatoren haben Asylbewerber zu Integrationskursen, Arbeitsmöglichkeiten und Behördengängen beraten sowie die ehrenamtlichen Helfer und Willkommensinitiativen in den Stadtteilen miteinander vernetzt, auch um Ordnung in die Flüchtlingsarbeit zu bringen. „Wir sind verdutzt“, sagt Thomas Hoffmann, Sprecher des Flüchtlingsrates. Als der vorläufige Bescheid über die Ablehnung im März einging, habe die Stadt versprochen, sich in den kommenden Tagen ausführlicher zu den Gründen zu äußern. Bis heute sei kein zweiter Brief eingegangen. „Wir fragen uns, was da los ist.“

Bereits 2014, also vor Beginn der großen Flüchtlingswelle, hatte der Stadtrat beschlossen, die Sozialarbeit und Koordination in die Hände freier Träger zu geben. Die Stadt wurde dafür in fünf Regionen geteilt. Für diese waren insgesamt sieben Vereine verantwortlich. Nun hat die Verwaltung neu ausgeschrieben, auch um die Sozialarbeit qualitativ zu verbessern. So sollen sich in Zukunft Sozialarbeiter mit pädagogischem Abschluss sowie Flüchtlingsbegleiter gemeinsam um Asylbewerber kümmern. Bisher machten das ausschließlich Sozialbetreuer, die ursprünglich aus der Pflege kommen. „Wir versprechen uns damit neue, einheitliche Standards in der Flüchtlingssozialarbeit, individuelle und bedarfsorientierte Betreuung, zielgerichtete Integrationsstrategien und passgenaue Angebote für die Geflüchteten“, sagt Dominic Heyn, persönlicher Referent der Sozialbürgermeisterin.

Außerdem gibt es ab Juni nur noch vier Regionen, für die vier Vereine zuständig sind. Heyn begründet diese Schrumpfung mit den rückläufigen Flüchtlingszahlen. Lebten Ende April letzten Jahres fast 5 800 Menschen in den Asylunterkünften der Stadt, waren es Ende Februar dieses Jahres nur noch gut 4 500.

In diesem Jahr gibt Dresden für die soziale Betreuung der Flüchtlinge 3,5 Millionen Euro aus, letztes Jahr waren es 5,4 Millionen. Bei der Neuausschreibung mussten die Bewerber Konzepte einreichen. Ein Punkt: Referenzen. Obwohl er bisher noch keine Erfahrungen mit der von der Stadt finanzierten Flüchtlingsbetreuung vorweisen kann, ist nun der Verein „Afropa“ anstelle des Flüchtlingsrates gewählt worden. „Dieser hat den besten konzeptionellen Ansatz für die betreffende Region abgegeben und ist bereits in anderen Zusammenhängen mit der Integration von Zugewanderten vertraut“, verteidigt Heyn die Entscheidung. Gegründet wurde „Afropa“ 2003 zur Förderung der afrikanisch-europäischen Verständigung von Menschen, die selbst Fluchterfahrung haben. Zu den Angeboten gehört auch soziale Beratung. „Deshalb ist die neue Aufgabe für uns nur bedingt Neuland“, sagt der Vorsitzende Emiliano Chaimite. Der Verein habe sich bereits vor zwei Jahren beworben, sei damals aber nicht zum Zug gekommen. „Seither sind wir mental darauf vorbereitet.“

Die Beratung soll in Räumen hinter der Post an der Königsbrücker Straße stattfinden. In der Neustadt sei man derzeit auf der Suche nach einem weiteren Raum. Acht neue Stellen sind dafür vorgesehen. Von den zwei Vereinen, die nicht mehr genommen wurden, kommen auch Mitarbeiter, sagt Chaimite. Obwohl nur noch drei Wochen Zeit bleiben, hat bislang keine Übergabe zwischen den Trägern stattgefunden. Ein Problem ist offenbar der Datenschutz. So können die Betreuungslisten wohl erst übergeben werden, wenn die neuen Träger ihre Arbeit aufnehmen. Deshalb könne es in den ersten Tagen zu Anlaufschwierigkeiten kommen, so Chaimite.

zur Startseite