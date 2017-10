Stadt: Keine Mitschuld an Algen Die Blaualgen im Stausee Bautzen sorgen immer wieder für Ärger. Kläranlagen in der Stadt sind nicht schuld.

Wassersportler kommen gern an den Stausee Bautzen. © Uwe Soeder

Die Stadtverwaltung in Bautzen hat Darstellungen, wonach auch aus Kläranlagen abfließendes Wasser eine mögliche Mitschuld am Algenwachstum im Stausee haben könnte, zurückgewiesen. In einem Interview mit der Sächsischen Zeitung hatte der Experte Dr. Karsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung darauf hingewiesen, dass viele Nährstoffe im See das Algenwachstum begünstigen – und dass diese Nährstoffe vielfach über die Landwirtschaft und die Kläranlagen aus der Stadt Bautzen in den See gelangen.

Die Stadt führt jedoch an, dass die gereinigten Abwässer aus der Kläranlage Bautzen in den Albrechtsbach geleitet werden und somit am Stausee vorbei zum Kotitzer Wasser, Löbauer Wasser und dann hinter Klix in die Spree fließen. Nur in Oehna gebe es eine Kläranlage für etwa 100 Einwohner, deren Abwässer in den See gelangen. Phosphate werden dort aber gefiltert. Somit gelange kein Wasser mit Nährstoffen für Blaualgen aus städtischen Kläranlagen in den See, heißt es aus dem Rathaus. (szo)

zur Startseite