Stadt kauft weitere Feuerwehr-Autos Wilsdruff modernisiert den Fuhrpark der Brandschützer – innerhalb von fünf Jahren.

© Marko Förster

Die Stadt Wilsdruff will den Fuhrpark ihrer Feuerwehren modernisieren und plant innerhalb der nächsten fünf Jahre, drei Autos anzuschaffen. Zum einen soll ein Fahrzeug mit Drehleiter hinzukommen, das bei der Stadtwehr in Wilsdruff stationiert wird. Der Kauf eines gebrauchten Autos ist bereits für dieses Jahr vorgesehen, dafür sind 90 000 Euro eingeplant. Im kommenden Jahr will die Kommune für die Wehr Oberhermsdorf ein Löschfahrzeug kaufen. Das kostet voraussichtlich 180 000 Euro.

Ein Jahr später ist dann nochmals die Wilsdruffer Wehr dran. Sie soll ein neues, großes Löschfahrzeug bekommen. Dafür wird das Wilsdruffer Auto, welches noch in einem guten Zustand ist, nach Mohorn umgesetzt. Das Mohorner Fahrzeug kommt nach Herzogswalde, und das Auto von Herzogswalde wird bei der Braunsdorfer Wehr untergestellt. (hey)

