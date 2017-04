Stadt kauft Fläche für Sporthalle Allein 220 000 Euro müssen für das Verlegen von Leitungen ausgegeben werden. Das mindert den Wert des Grundstücks.

Ende dieses, Anfang nächsten Jahres will die Stadt mit dem Bau der neuen Sporthalle in Döbeln Nord loslegen. Eigentlich war geplant, die Grünfläche zwischen Oberschule und der Kita Tausendfüßler dafür von der städtischen DWVG 50 Jahre in Erbpacht zu nehmen. Jetzt geht die Stadt allerdings einen Schritt weiter. Das rund 4000 Quadratmeter große Gelände wird die Stadt der eigenen Gesellschaft abkaufen. Der Stadtrat hat dem Kauf jetzt zugestimmt.

Die Stadt bezahlt für das Grundstück nur 19 000 Euro. Der ziemlich niedrige Grundstückspreis ergibt sich durch die Tatsache, dass quer über das Gelände Leitungstrassen der Telekom, der Stadtwerke und der Mitnetz verlaufen. Diese müssen aufwendig verlegt werden, bevor mit dem Bau der Halle begonnen werden kann. Allein die Kosten dafür betragen rund 220 000 Euro. Allerdings hat die Stadt die Möglichkeit, sich das Verlegen der Leitungen vom Freistaat finanziell fördern zu lassen.

Der Neubau der Halle ist notwendig, weil die alte für zwei Schulen zu klein ist. Die neue Halle ist eine sogenannte Zweifachsporthalle, die zudem über einen weiteren Trainingsraum verfügt. Die Gesamtkosten werden auf 4,2 Millionen Euro geschätzt, davon bezahlt Döbeln voraussichtlich 2,5 Millionen selbst. Der Rest sind Fördermittel. Bauende ist erst für 2019 geplant.

zur Startseite