Stadt kapituliert vor Taubenkot Grottau setzt jetzt auf Falken. Zittau gibt die Verantwortung an die Hauseigentümer weiter.

Seit September hat Thomas Stange, Inhaber vom Outdoor Semester, ein Problem mit dem Taubenkot vor seinem Laden. © Rafael Sampedro

Thomas Stange greift jetzt wieder regelmäßig zum Straßenbesen. Auf dem Gehweg vor seinem Geschäft „Outdoor-Semester“ in der Inneren Weberstraße 17 ist der Taubenkot wieder sichtbar, seit Schnee und Eis sich verabschiedet haben. Weißer Kot und graue Federn verärgern Passanten, die wegen des Drecks öfters auf die Fahrbahn ausweichen.

Im September begann die Sauerei, als die Tauben umgezogen sind, weil die bis dahin offen stehenden Fensteröffnungen eines leer stehenden Gebäudes in der Straße verschlossen wurden. Ein noch schlimmeres Bild als auf dem Gehweg bietet sich den Passanten an der barocken Fassade des Graetz'schen Hauses. Der Türstock, das Gesims und die Verzierungen aus Stein sind voller Taubenkot. Beschwerden der Anwohner und Anlieger beim Bürgeramt der Stadt blieben bislang erfolglos. Daran wird sich nicht viel ändern, denn die Stadt hat bereits kapituliert.

„Das Taubenproblem kann die Stadt nicht lösen“, erklärt Amtsleiter Uwe Pietschmann gegenüber der SZ. Die verwilderten Haustauben sind herrenlos und lassen sich auf Gebäuden nieder, die nicht mit Taubenschutzvorrichtungen versehen sind, sagt er. Städtische Gebäude in Gebieten mit starker Taubenbelastung sind mit solchen Vorrichtungen ausgestattet, versichert der Bürgeramtsleiter und sieht die Grundstückseigentümer in der Verantwortung. Der Eigentümer habe das Recht, sich die Tauben anzueignen. Töten darf er jedoch nur mit Genehmigung des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes. Auch Giftköder sind unzulässig. Den Hauseigentümern bleibe eigentlich nur übrig, eine professionelle Stelle, beispielsweise den Hygieneservice Zittau, mit dem Einfangen und Töten der Tauben zu beauftragen. Dies sei relativ aufwendig, weil jede Taube lebend gefangen sowie sachgerecht getötet und entsorgt werden muss. Dabei sind bezüglich des Bekämpfungszeitpunktes Untersuchungen erforderlich, um auszuschließen, dass Nestlinge unversorgt zurückbleiben und qualvoll verhungern. Das reiche Nahrungsangebot im Lebensraum führe erfahrungsgemäß jedoch dazu, dass die Anzahl der Tauben unverändert bleibt, auch weil dann mehr Futter für weniger Tiere zur Verfügung steht, so der Bürgeramtschef.

Probleme mit Taubendreck werden nicht nur von der Inneren Weberstraße, sondern auch aus anderen Teilen der Stadt angezeigt, beispielsweise der Reichenberger Straße. Die Stadt könne sich aus personellen und finanziellen Gründen jedoch nicht an der Taubenbeseitigung beteiligen, so der Amtsleiter. In Hradek nad Nisou (Grottau) will die Stadt sich mittels Falken der Tauben entledigen. Davon hält Uwe Pietschmann nichts. Zittau habe in der Vergangenheit bereits versucht, mit Unterstützung eines Falkners, das Problem zu lösen. „Leider hat sich kein dauerhafter Erfolg eingestellt“, so Pietschmann. Die von anderen Städten praktizierte Einrichtung von Taubenhäusern mit der gezielten Manipulation der Gelege, bei der die Eier gegen Attrappen aus Ton ausgetauscht werden, sind äußerst langwierig und führen maximal zu einer Verringerung der Population zwischen 20 und 30 Prozent, so die Erfahrungen anderer Städte.

Pietschmann ruft deshalb alle Bürger auf, Dachluken zu verschließen und Speiseabfälle so zu entsorgen, dass sie für Tauben unerreichbar sind. Die Polizeiverordnung der Stadt verbiete zudem das Füttern von Tauben. Aber nicht nur Füttern sei schädlich, sondern jeder sorglos weggeworfene Speiserest ist Nahrung für die Stadttauben. Gleiches gelte für offene Komposthaufen mit Speiseabfällen oder Abfallbehältnisse, so der Amtsleiter.

zur Startseite