Stadt kann Geld sparen Altenberg kann durch einen ganz legalen Steuertrick günstiger wirtschaften.

Altenberg. Die Stadt rubelt ihr Vermögen etwas um und kann damit Bares sparen. In den Kindertagesstätten entstehen jährlich Defizite von rund 800 000 Euro, die aus dem Haushalt ausgeglichen werden müssen. Umgekehrt kann die Technische Dienste GmbH Altenberg, an der die Bergstadt 51 Prozent der Anteile hält, gut wirtschaften. Die leichten Gewinne, die die Gesellschaft erzielte, wurden über viele Jahre nicht ausgeschüttet, erläuterte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) jüngst zur Ratssitzung, sondern blieben im Unternehmen. Wenn nun die Stadt hier ihre Beteiligung in den defizitären Kindergartenbetrieb einlegt, wirkt sich das insgesamt steuerlich günstiger aus. Der städtische Haushalt kann somit um rund 5 000 Euro jährlich entlastet werden. (SZ/ks)

