Stadt ist verärgert über dreckige Fußwege Alle Anlieger werden aufgefordert, ihren Verpflichtungen nachzukommen, die Gehwege entlang der Grundstücksgrenze zu reinigen.

Alle Eigentümer sind verpflichtet, die an ihr Grundstück grenzenden Gehwege zu reinigen. © Steffen Unger

Der Winter ist zwar schon länger vorbei, aber manch einer ist in Rabenau noch nicht zum Frühjahrsputz gekommen. So liegen auf Rabenaus Bürgersteigen immer noch Sand und Splitt, heißt es verärgert aus dem Rathaus. Nun hat die Stadtverwaltung in ihrem Amtsblatt alle Grundstückseigentümer aufgefordert, die Gehwege vor ihren Häusern zu reinigen. Dies betrifft auch das Schnittgerinne, Treppen, Baumscheiben und sonstige Flächen. „Es wäre wünschenswert, wenn jeder seinen Anteil zur Verbesserung der Sauberkeit beiträgt“, schreibt das Ordnungsamt.

Laut Straßenreinigungssatzung aus dem Jahr 2002 sind die Anlieger verpflichtet, analog zur Räum- und Streupflicht im Winter die Gehwege entlang der Grundstücksgrenze zu reinigen. Dies betrifft auch Fahrbahnränder, wo keinerlei Gehwege vorhanden sind. (hey)

