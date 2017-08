Stadt investiert ins Technische Rathaus Am alten Standort an der Sachsenstraße in Zittau werden rund 40000 Euro ausgegeben – für die Sicherheit der Mitarbeiter.

Das Technische Rathaus an der Sachsen-/Ecke Kantstraße. © Rafael Sampedro

Trotz der Umzugspläne für das Technische Rathaus nimmt die Stadt noch einmal rund 40000 Euro für Arbeiten an dem Gebäude in die Hand. „Die Arbeiten werden aktuell vorbereitet und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, teilte Benjamin Zips, Referent des Oberbürgermeisters, auf SZ-Anfrage mit. Seinen Angaben zufolge sollen dafür die Treppenhäuser mit Rauchschutztüren von den Fluren getrennt, die Keller- und Bodenzugänge mit Brandschutztüren verschlossen sowie Rauchmelder in den Fluren und im Dachgeschoss installiert werden.

Weil das Technische Rathaus seit mehr als 15 Jahren in die Innenstadt umziehen soll, wurde in das Gebäude im ehemaligen Armeegelände nicht mehr investiert. Dadurch haben sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verschlechtert. Darüber hinaus entspricht der Brandschutz nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Deshalb forderte der Stadtrat die Verwaltung auf, wenigstens für die Sicherheit der Mitarbeiter zu sorgen. (SZ/tm)

zur Startseite