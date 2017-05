Stadt investiert in sichere Schulwege 50 000 Euro gibt die Verwaltung 2017 für Schulweghelfer aus. Gefährliche Kreuzungen sollen entschärft werden.

Dresdens Schulwege sollen sicherer werden. © Symbolfoto: dpa

Es ist ein heikles Thema für Dresdner Eltern: Lass ich mein Kind allein zur Schule gehen, oder ist die Angst doch zu groß, dass ihm etwas zustößt? Die Entscheidung liegt letztlich bei den Familien. Doch auch die Stadt tut einiges, um die Schulwege sicherer zu machen. Derzeit sind unter anderem an 43 Stellen in der Nähe von Grund- und Förderschulen Schulweghelfer im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Kinder unversehrt über die Straße gelangen. Festgelegt werden diese bewachten und beschilderten Gefahrenstellen durch die Straßenverkehrsbehörde in Abstimmung mit Polizei, Schulverwaltung und Verkehrswacht. Den Großteil der Aufwandsentschädigungen, die den Schulweghelfern gezahlt werden, trägt die Stadt. In diesem Jahr sind es rund 50 000 Euro aus dem Budget des Straßen- und Tiefbauamtes.

Zusätzlich zu den Schullotsen kontrollieren Mitarbeiter des Ordnungsamtes regelmäßig das Umfeld der Schulstandorte. Eine Arbeitsgruppe „Schulweg- und Fußgängersicherheit“ befasst sich außerdem mit baulichen Veränderungen gefährlicher Stellen auf Gehwegen und Straßen. In diesem Jahr ist unter anderem der Umbau der Kreuzung Canaletto-/Winterbergstraße geplant. Dabei sollen die Verkehrsführung auf den Fahrbahnen geändert und die Wege der Fußgänger umgestaltet werden. Bereits 2016 hatte die Stadt in der Hansastraße eine Fußgängerampel aufgestellt. Vor der 75. Grundschule in Leutewitz wurden in der Warthaer Straße sowie an der Einmündung zur Straße Am Lehmberg sogenannte Querungshilfen gebaut, die den Bereich für Fußgänger sicherer machen.

Noch in diesem Jahr befasst sich das Straßen- und Tiefbauamt mit Schulstandorten an Vorfahrtsstraßen. Denn ein neues Gesetz erleichtert es den Kommunen, Tempo-30-Schilder vor diesen Schulen aufzustellen. Demnach ist es künftig nicht mehr – so wie bislang – Voraussetzung, für einzelne Schulstandorte eine besondere Gefahrenlage nachzuweisen. Welche Dresdner Schulen das betrifft, konnte die Stadt auf SZ-Nachfrage noch nicht benennen. Zunächst soll geprüft werden, wo ein Tempo-30-Schild nötig ist. (SZ/noa)

