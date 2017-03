Stadt investiert dieses Jahr 477 Millionen Schulen werden neu gebaut, der Winterdienst vergeben. Und auch das Land hat Pläne für Investitionen in neunstelliger Höhe.

Der Bau neuer Kitas und Sportanlagen, der Einkauf von Rettungswagen und Löschfahrzeugen sowie die Vergabe von Reinigungsleistungen, all das stand am Mittwoch auf dem Programm der Vergabekonferenz. Dort stellten die Ämter der Stadtverwaltung sowie kommunale Einrichtungen und Unternehmen ihre Ausschreibungen und Bauvorhaben für dieses Jahr vor. Rund 477 Millionen Euro investiert Dresden 2017. Auch der Freistaat will in der Landeshauptstadt bauen. Insgesamt vergeben die Niederlassungen Dresden I und II des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) 2017 etwa 208 Millionen Euro.

Mit den Millioneninvestitionen komme der Stadt als Auftraggeberin eine große Bedeutung zu, sagt Robert Franke, der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. „Mit der Vergabekonferenz wollen wir insbesondere den Dresdner Mittelstand unterstützen, indem wir frühzeitig über geplante Ausschreibungen und Bauvorhaben informieren“, so Franke.

Zu den städtischen Vorhaben zählen auch Bau und Reparatur von Spielplätzen sowie verschiedene Straßenbaumaßnahmen. (SZ/kh)

