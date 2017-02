Stadt hofft auf Hambi-Sanierung Zumindest in den nächsten drei Jahren soll sich etwas an dem einstigen Vorzeige-Objekt tun. Angesichts des baulichen Zustandes ist das fast zu spät.

Bis spätestens 2019 könnte der Hamburger Hof saniert sein – Baudezernent Steffen Wackwitz. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Baudezernent Steffen Wackwitz rechnet mit einer Sanierung des Hamburger Hofes an der Dresdner Straße bis spätestens 2019. Das gab er jüngst bekannt.

Am in Meißen bekannten Gebäudekomplex hat sich seit 25 Jahren nichts getan. Besitzer der Immobilie ist die niedersächsische Wert-Investition und Bauträger GmbH. Deren Geschäftsführung hatte mehrfach betont, mit möglichen Betreibern und Investoren in Gesprächen zu sein. Zuletzt war die Rede davon, dass der Hamburger Hof für Betreutes Wohnen saniert werden solle. Zuvor hatte sich die Idee zerschlagen, Studentenwohnungen in dem 1896 gebauten Komplex unterzubringen.

„Wir rechnen damit, dass wir noch in diesem Jahr eine Aussage des Besitzers bekommen, wann es mit der Sanierung losgehen kann“, erklärt Wackwitz. Seitens der Stadt sollen für den „Hambi“ bis 3. März erneut Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau“ beantragt werden. Wackwitz nennt hier eine Summe von 250 000 Euro. Inwiefern ein Umbau zu einem Pflegeheim möglich ist, solle im Zuge einer bereits eingegangenen Bauvoranfrage geklärt werden.

Der Baudezernent ist optimistisch, dass ein Umbau bei Erhaltung der Fassade technisch realisierbar sei. Für realistisch halte er eine Sanierung bis 2019. Dass diese umso teurer wird, je länger der „Hambi“ verfällt, macht dessen aktueller Zustand deutlich. So ist das Dach über dem ehemaligen Saal an mehreren Stellen undicht, ist der Fußboden komplett porös und mit Taubenkot übersät.

