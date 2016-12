Stadt hinkt bei Einsatzabrechnung hinterher Das Ordnungsamt muss rascher als bisher die Kosten für Feuerwehreinsätze in Rechnung stellen. Jeder Euro wird benötigt.

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn zwischen Mutzschen und Leisnig sind Feuerwehrleute mehrerer Wehren Anfang April stundenlang im Einsatz gewesen. Den Kosten dafür rennen sie teilweise immer noch hinterher. Das ist kein Einzelfall, wie eine Auflistung für Leisnig zeigt. © DA-Archiv/D. Thomas

Im Ernstfall denkt sicher niemand zuerst daran, wie teuer der Feuerwehreinsatz ist, wenn es brennt oder ein Unfallopfer Hilfe benötigt. Doch irgendwann wird auch in diesen Fällen abgerechnet. Das Ordnungsamt hat diesbezüglich in der Vergangenheit viel Zeit verstreichen lassen, gibt Bearbeiter Uwe Dietrich selbstkritisch zu. Dieses Versäumnis haben auch die Stadträte festgestellt, die in der Haushaltkonsolidierungsgruppe mitarbeiten. Daher forderten sie, das Liegengebliebene rasch aufzuarbeiten. Das hat Uwe Dietrich inzwischen in Angriff genommen. Allerdings informierte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) in der zurückliegenden Stadtratssitzung auch darüber, dass es häufig langwierig ist, die Kosten einzutreiben.

Beispiel: Anfang April stirbt ein Lasterfahrer bei einem Unfall zwischen Mutzschen und Leisnig. Das Führerhaus brennt aus. Weil zur Ladung auch eine Chemikalie gehört, sind Messungen nötig und ist die Frage zu klären, inwieweit die Chemikalie mit Löschwasser und -schaum reagiert. Die Retter mehrerer Feuerwehren, darunter auch der Leisniger, sind im Einsatz. Die Leisniger kehren erst nach mehr als elf Stunden wieder ins Gerätehaus zurück. Die Kosten für diesen Einsatz summieren sich auf mehrere Tausend Euro. Bezahlt ist die Rechnung noch nicht. Wie der Bürgermeister erläuterte, zieht sich die Rechnungsbegleichung in vielen Fällen durch Mahnverfahren und Widersprüche hin. Häufig müsse auch mit Haftpflicht- und anderen Versicherungen verhandelt werden. So kommt es, dass von bislang aufgemachten Forderungen in Höhe von rund 11 000 Euro erst knapp 2 000 Euro beglichen worden sind. Das betrifft das erste Halbjahr 2016. Da rückten die Kameraden aus Leisnig und den Ortsteilen insgesamt 19 Mal aus, neun dieser Einsätze waren kostenpflichtig.

Aber welche sind das überhaupt? „Die Brandbekämpfung ist vom Grunde her kostenfrei“, erklärt Uwe Dietrich. Im gleichen Atemzug weist er auf Ausnahmen hin: Wer Feuer vorsätzlich legt oder grob fahrlässig verursacht, der bekommt den Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt. Vorsatz, das wird Brandstiftern unterstellt, mit denen die Leisniger Kameraden auch schon zu tun hatten. Grob fahrlässig handelt, wer zum Beispiel Kerzen am Weihnachtsbaum ohne Aufsicht brennen lässt oder mit der Zigarette auf dem Sofa einschläft. Auch für Unfälle können hohe Kosten entstehen. Uwe Dietrich rät, prüfen zu lassen, ob man da ausreichend abgesichert ist.

2015 hat es übrigens 61 Einsätze für die Leisniger Feuerwehrleute gegeben, für 17 davon hat die Kommune Kostenrechnungen aufgemacht. Auch da sind noch nicht alle Forderungen eingegangen, müssen noch Fälle von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes bearbeitet werden. Einsätze, die Brandmeldeanlagen in öffentlichen Einrichtungen ohne ernsthaften Grund auslösen, sind nicht kostenpflichtig.

zur Startseite