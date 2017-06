Stadt hilft in diesem Jahr auch der Diakonie

In der vergangenen Woche durfte sich der Ortsverband Niederes Elbtal der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) über eine 7 500-Euro-Zuwendung der Stadt Meißen freuen. In dieser Woche ist nun die Diakonie, genauer das Diakonische Werk im Kirchenbezirk Meißen, an der Reihe.

Es wird am kommenden Mittwoch einen Fördermittelbescheid aus den Händen von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) überreicht bekommen. Die Übergabe findet um 11 Uhr auf der Johannesstraße 9 statt. „Jährlich stellt die Stadt Meißen im Haushalt Geld für die Unterstützung der Vereinstätigkeit bereit“, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit.

Neben der Diakonie und der DLRG dürften sich auch weitere Vereine über Unterstützung freuen. Einige werden in den nächsten Wochen Bescheide bekommen.

