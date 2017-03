Stadt hat Homepage überarbeiten lassen

Die Stadt wird sich im Internet neu präsentieren: Ab dem 10. März lässt die Stadt ihren grundlegend überarbeiteten Internetauftritt freischalten. Alle Themen werden dann in die vier neuen Bereiche Verwaltung, Leben, Wirtschaft und Tourismus einsortiert. Diese sind entsprechend dem neuen Design der Stadt, welches von der Werbeagentur Hennig aus Rabenau entwickelt wurde, farblich gestaltet. Ziel war es auch, zahlreiche Verwaltungsvorgänge verstärkt übers Internet abzuwickeln. So können die Nutzer zukünftig weitere Behördengänge online erledigen – die entsprechenden Anwendungen wurden in den neuen Internetauftritt integriert. Zudem sollen die Einwohner über ein Beteiligungsportal stärker in Verwaltungsverfahren eingebunden werden. So sollen die Bürger nach einer Anmeldung im Portal detaillierte Informationen abrufen und Stellungnahmen online abgeben können. Wilsdruff war 1997 eine der ersten sächsischen Kommunen, die mit einer eigene Seite online ging. Zuletzt wurde der Auftritt vor zehn Jahren grundlegend erneuert. (hey)

www.wilsdruff.de

