„Stadt hat bislang keine Unterlagen übergeben“ Mandaukasernen-Eigentümer Thomas Göttsberger sagt, dass die Belebung ohne Zuarbeit des Zittauer Rathauses nicht geht.

Mandaukasernen-Eigentümer Thomas Göttsberger vor dem Südturm, dessen Notsicherung er maßgeblich vorangetrieben hat. © Matthias Weber

Zittau. Die Zukunft der Mandaukaserne ist wieder sehr ungewiss. In der vergangenen Woche musste die Stadtverwaltung der Bundesregierung mitteilen, dass sie das für einen Zuschuss in Höhe von 3,88 Millionen Euro bis Ende Juni vorzulegende Konzept für die Belebung des Denkmals nicht einreichen wird. Es liegt schlichtweg nicht vor. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) befürchtet nun, dass Zittau die Fördermittel verliert. Er und Sächsische Landeskonservatorin haben deshalb dem neuen Eigentümer, der die vom Rathaus und dem Dresdner Projektentwicklungsbüro Petschow + Thiel entworfenen Konzeptskizze hätte weiterentwickeln müssen, schwere Vorwürfe gemacht. Die Sicht des Denkmalschützers aus Ostritz ist naturgemäß eine völlig andere:

Herr Göttsberger, werden Sie jetzt vom Notretter der Mandaukaserne zum Verhinderer der Belebung?

Das trifft natürlich nicht zu. Dass ich Eigentümer geworden bin, hat folgenden Grund: Das notariell eingeräumte Vorkaufsrecht für die Stadt lief Mitte Juni 2016 aus und wurde nicht verlängert. Danach hätte jeder – auch jeder Spekulant – die Mandaukaserne erwerben können. Ich wurde durch einen Anruf von Frau Prof. Dr. Pohlack, der Sächsischen Landeskonservatorin, Ende August 2016 dringend gebeten, das zu verhindern und mich zu bemühen, das Ankaufsrecht zu erlangen. Das ist mir gelungen. Damals sah ich mich als Zwischenerwerber. Angedacht war eine Übertragung auf das Projektentwicklungsbüro Petschow + Thiel. Entsprechende Gespräche liefen. Bei der letzten Verhandlungsrunde war Herr Zenker anwesend und schlug die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates mit Vetorecht vor. In der Folge haben Petschow und Thiel die Verhandlungen abgebrochen. Die Stadt hatte zehn Monate Zeit, die Kaserne zu kaufen. Leider hat sie sich ihrer Verantwortung nicht gestellt.

Von anderer Seite hieß es bisher, die Verhandlungen seien an Ihrer Forderung, 80 Prozent der Bausubstanz zu erhalten, gescheitert. Stimmt das nicht?

Natürlich war auch die Qualität der Sanierung Thema der Verhandlungen. Sie kann in Anbetracht der Wichtigkeit des Gebäudes nur denkmalgerecht erfolgen. Den Ansatz einer kompletten Entkernung im Innenbereich halte ich für falsch.

Also finden Sie sich jetzt notgedrungen in der Rolle des Eigentümers und Investors wieder?

Ich habe Ihrem Interview mit Herrn Zenker vom 10. Juni entnommen, dass es weitere Projektentwicklungsbüros und Investoren gibt, die Interesse bekundet hätten. Selbstverständlich werde ich mit allen sprechen, sobald mir Herr Zenker deren Kontaktdaten zugearbeitet hat.

Haben Sie ihn mal danach gefragt?

Ja, ich habe am vergangenen Wochenende schriftlich danach gefragt.

Haben Sie schon eine Antwort?

Nein.

Warum haben Sie seit Ende der Verhandlungen mit dem Projektentwickler im November 2016, seit klar ist, dass Sie die Verantwortung allein tragen müssen, nicht am Konzept gearbeitet?

Das Konzept der Stadt ist erst seit 3. März aktuell, weil erst seitdem feststeht, dass die Fördermittel fließen könnten. Nach Ablauf der Frist für das Vorkaufsrecht für die Stadt Zittau Anfang des Jahres hatte ich ein eigenes Konzept entwickelt und der Stadt vorgelegt. Es hatte zum Ziel, dass sehr viel Bürgerbeteiligung in der Mandaukaserne stattfinden kann. Wegen der in Aussicht gestellten Fördermittel muss aber das Konzept der Stadt umgesetzt werden. Wesentlicher Bestandteil ist eine Drei-Feld-Multifunktionshalle. Ohne sie gibt es keine Fördermittel. Trotz mehrmaliger Bitten und Nachfragen hat die Stadt bislang keinerlei Unterlagen zu der Halle an mich übergeben und sich in den letzten Monaten auch nicht zur Auslastung bekannt. Das Konzept kann aber nicht weiterentwickelt werden, wenn verbindliche Aussagen zur Halle fehlen. Erst seit dem SZ-Interview vom 10. Juni ist mir bekannt, dass die Stadt die Halle zu zwei Dritteln auslasten würde. Ich habe Herrn Zenker nochmals dringend gebeten, mir die entsprechenden Unterlagen wie zum Beispiel die Bedarfsanforderung zur Verfügung zu stellen, damit die Konzepterstellung vorangetrieben werden kann. Zudem ist mir aus dem Konzept der Stadt bekannt, dass man sich einen Hochschulumzug aus dem ehemaligen Armeegebiet vorstellen kann, weil das die Innenstadt nicht schwächen und ihr keine Nutzung entziehen würde.

Weiß die Hochschule schon von ihrem Glück?

Es sind Gespräche geführt worden. Die Hochschule plant bis Jahresende ihre weitere Entwicklung. Erst dann steht der Bedarf fest.

Sie haben also noch keinen Mieter?

Jeder Investor hätte die gleichen Probleme, die es gemeinsam zu lösen gilt. In den Verhandlungen mit dem früheren Projektentwickler war auch der Standort des Technischen Rathauses ein Thema. Dieser Ansatz sollte wieder aufgegriffen werden.

Wenn die Hochschule noch bis zum Jahresende braucht, um den Bedarf zu ermitteln, wird es dann auch frühestens zum Jahresende ein Konzept geben?

Wenn die Stadt mir die erforderlichen Unterlagen für die Drei-Feld-Multifunktionshalle zuarbeitet, kann das Konzept fertiggestellt werden. Zudem müssen mit der Hochschule und anderen potenziellen Mietern weitere Gespräche geführt werden.

Haben Sie einen Investor an der Hand, der das Projekt über die Fördermittel hinaus finanziert?

Wenn ein Projekt wirtschaftlich darstellbar ist, ist auch eine Bank bereit, es zu begleiten. Auch ein Investor würde nur Geld in die Hand nehmen, wenn sich das Projekt wirtschaftlich darstellen lässt.

Ist das Projekt nicht eine Nummer zu groß für Sie als Einzelperson?

Es geht nicht um mich, sondern um die Mandaukaserne. Ich bin offen für alle Ideen. Von Herrn Zenker gab es zum Beispiel vor etwa einem Jahr die, dass der Projektentwickler und ich das Vorhaben gemeinsam umsetzen. Diesen Vorschlag empfand ich als sehr positiv. Dass es nicht so gekommen ist, lag nicht an mir.

Laut Herrn Zenker haben Sie durch den Kauf der Mandaukaserne noch offene Schulden bei der Stadt. Wann zahlen Sie die?

Herr Zenker hatte mir bei einem Gespräch im vergangenen Jahr zugesichert, dass einem zukünftigen Eigentümer der Mandaukaserne diese Forderungen erlassen werden. Monate später hat Herr Zenker seine Zusage revidiert und mitgeteilt, dass ein Erlass nur erfolgen kann, wenn ein Konzept vorgelegt wird. Ich habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass ich erst das Konzept vorlege und dann einen Erlassantrag stelle. Aber – wie gesagt – ich komme ohne die Zuarbeit der Stadt mit dem Konzept nicht weiter. Zudem habe ich Herrn Zenker bei einem Gespräch in Görlitz darauf hingewiesen, dass Informationen über städtische Forderungen dem Dienstgeheimnis unterliegen, das auch Herr Zenker zu wahren hat. Generell wäre es im Sinn der Mandaukaserne, wenn die Forderungen erlassen werden würden. Ich würde das Geld lieber für weitere Notsicherungen einsetzen. Bis jetzt haben viele Spender die Notsicherung unterstützt. Die Stadt hat bislang keinen Cent gegeben.

Würden Sie immer noch an Petschow + Thiel oder einen anderen verkaufen?

Ich würde mich damit ergebnisoffen auseinandersetzen. Um großen politischen Schaden abzuwenden, muss es Ziel sein, dass Zittau die Fördermittel zuerkannt bekommt. Außerdem habe ich – wie gesagt – erst kürzlich aus der Zeitung erfahren, dass es weitere Interessenten gibt.

Wie geht es denn nun mit der Mandaukaserne weiter?

Derzeit ist viel im Fluss. Ich appelliere an alle, zum Wohle der Mandaukaserne konstruktiv zusammenzuarbeiten. Auseinandersetzungen über die Presse sind kontraproduktiv. Herr Zenker hatte vor einiger Zeit sogar vorgeschlagen, dass man nur gemeinsame Pressemitteilungen herausgibt, damit man mit einer Sprache spricht. Ich fand den Vorschlag begrüßenswert und habe zugestimmt. Ich stehe auch, wie verschiedentlich vorgeschlagen, selbstverständlich für einen Runden Tisch zur Verfügung. Einen solchen gab es bislang nicht.

