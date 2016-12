Stadt hat 2,8 Millionen auf der hohen Kante Wichtigstes Ziel für Lommatzsch ist, das Konto nicht zu überziehen, um stets liquide zu sein.

Die Stadt hat ein Vermögen von rund 44 Millionen Euro. Rund 39 Millionen Euro stecken davon in Sachanlagen wie Schulen, Kita, Straßen, Abwasser, Grundstücken, Wohnungen und Fahrzeugen. Für diese Werte wurde auch erstmals die Summe der Abschreibungen ermittelt. Diese schlägt mit rund 1,6 Millionen Euro zu Buche.

Diese Zahl ändert sich entsprechend des Alters der Baumaßnahmen und durch Neuanschaffungen. In etwa dieser Größenordnung muss die Stadt jährlich Abschreibungen erwirtschaften. Auf der anderen Seite erhält die Stadt weniger als eine Million Euro Schlüsselzuweisungen oder Steuern. „Das führt nun über Jahre zu einem Negativen Ergebnis im Haushalt.

An die roten Zahlen müssen wir uns gewöhnen“, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Tatsächlich auf dem Konto hat die Stadt rund 2,8 Millionen Euro. „Unser wichtigstes Ziel ist damit in den nächsten Jahren, unser Konto nicht zu überziehen, um stets liquide zu sein“, so Kämmerin Annett Ostermann. Zumindest in den nächsten drei Jahren werde uns dies auch gelingen.

Derzeit hat die Stadt 6,1 Millionen Euro Schulden. (SZ/jm)

