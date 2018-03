Stadt hält an Hausbesuchen für Asylbewerber fest Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung wünschen sich Sozialarbeiter in Dresden mehr Sicherheit während der Arbeit.

In Sachen Sicherheit wird die Caritas jetzt selbst aktiv. Am 19. März eröffnet die Organisation ihr neues Asylberatungsbüro in der Prohliser Gamigstraße. Dort sollen künftig häufiger Beratungsgespräche zwischen Sozialarbeitern und Asylbewerbern stattfinden. Damit will die Caritas ihre Mitarbeiter in kritischen Fällen nicht mehr zwingend allein zu Hausbesuchen in die Wohnung oder das Übergangswohnheim des Asylbewerbers schicken.

Anlass dafür ist unter anderem die mutmaßliche Vergewaltigung einer 44-jährigen Sozialarbeiterin durch einen Asylbewerber im vergangenen November. Die Frau war im Auftrag einer anderen Organisation unterwegs, welche strafrechtlich auffällige Menschen betreut. Dennoch hat die Tat bei jenen Trägern, die von der Stadt mit der Flüchtlingssozialarbeit beauftragt werden, für Verunsicherung gesorgt. In den monatlichen Treffen zwischen den Trägern und dem zuständigen Sozialamt wird seitdem über bessere Sicherheitsmaßnahmen diskutiert.

Nicht mehr Personal

Auf Nachfrage erklärt Sozialreferent Dominic Heyn, dass die Stadt auch künftig an den Hausbesuchen festhalten wird. „Die Abkehr von der aufsuchenden sozialen Arbeit wäre der falsche Weg“, sagt Heyn. Denn Flüchtlingen falle es oft schwer, notwendige Beratungen und Hilfen in Anspruch zu nehmen. Der persönliche Kontakt im vertrauten Wohnumfeld sei individuell und bedarfsgerecht.

Die 44-jährige Sozialarbeiterin war allein mit dem damals 20-jährigen syrischen Flüchtling in dessen Wohnung. Auch bei den anderen freien Trägern werden Hausbesuche meist allein vorgenommen. Mehr lässt der Betreuungsschlüssel von einem Sozialarbeiter für 80 Asylbewerber dauerhaft nicht zu. Dieser Schlüssel soll laut Heyn auch künftig beibehalten werden. Aber: mehrheitlich Frauen üben diesen sozialen Beruf aus.

Die Caritas hatte in den Gesprächen mit der Stadt gebeten, bei womöglich gefährlichen Fällen vorab vom Sozialamt einen Hinweis zu erhalten. Zum Beispiel, wenn ein Asylbewerber schon einmal negativ aufgefallen ist. Das aber erlaubt der Datenschutz nicht, erklärt Sozialreferent Heyn. „Innerhalb einer Organisation, wie dem Jobcenter oder dem Sozialamt, sind Vermerke über verbale oder körperliche Angriffe in den Akten möglich. Wir können sie aber nicht nach draußen geben. Das widerspricht dem Recht auf informelle Selbstbestimmung“, sagt er.

Heyn rät den freien Trägern, das Erstgespräch stets zu zweit abzuhalten. Dafür könne auch ein Treffen im Sozialamt vereinbart und von dort gemeinsam der Weg zur Unterkunft zurückgelegt werden. Das könne dabei helfen, eine gute Basis zu schaffen und einen Eindruck von dem Asylbewerber zu erhalten. Heyn spricht von „Profiling“ und möglichen Traumata, die dabei entdeckt werden könnten.

Als ein neues konkretes Angebot an die freien Träger gilt eine Schulung durch die Polizei zum Thema Gewaltschutz. Die Caritas, die in Prohlis und Leuben rund 900 Flüchtlinge betreut, begrüßt dieses Angebot. Sprecher Sebastian Kießlich sagt aber auch, dass weitere Schritte der Stadt notwendig sind. „Dabei werden wir uns selbst nicht aus der Verantwortung nehmen“, so Kießlich. Demnach hat die Organisation auch ihren Umgang mit den stattfindenden Hausbesuchen geändert. Diese werden mit allen Kontaktdaten im digitalen Kalender des betreuenden Mitarbeiters vermerkt. Wenn derjenige zustimmt, wird der Kalender für die anderen Kollegen freigegeben, sodass schneller nachvollzogen werden kann, wo sich wer befindet.

Die mutmaßliche Vergewaltigung wird seit vergangener Woche am Amtsgericht verhandelt und soll am 21. März fortgesetzt werden. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um die Frau zu schützen. Weil der Angeklagte Omar A. zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt war, wird das Verfahren vor dem Jugendschöffengericht geführt. Zudem werden ihm weitere Taten aus den Jahren 2016 und 2017 vorgeworfen. So soll der Syrer mit kleinen Mengen Marihuana gehandelt, Ladendiebstähle begangen und Autos aufgebrochen haben. Nach SZ-Informationen war er mehrmals in städtischen Flüchtlingsunterkünften aufgefallen und hatte mehrere Hausverbote bekommen.

