Stadt greift Vereinen unter die Arme Der Sozialausschuss hat reichlich 20 000 Euro Zuschüsse für zehn Vereine bewilligt. Der höchste geht an die Ausrichter eines kurz bevorstehenden Festes.

Über die Förderung von Kultur und Sport hinaus unterstützt die Stadt jährlich auch Vereine, die sich um alle Zittauer oder besonders Hilfebedürftige kümmern. In diesem Jahr hat der Sozialausschuss des Stadtrates reichlich 20 000 Euro und damit mehr als 2016 für diesen Zweck bewilligt. Demnach bekommt der Verein „Tradition und Zukunft Zittau“ mit 5 000 Euro die höchste Förderung für seine Veranstaltung „Ring on Feier“, die am 12. August wieder Tausende mit Licht-Installationen, Musik und Gastronomie an den Stadtring ziehen wird. Darüber hinaus werden bis auf die Verbraucherzentrale sozial engagierte Vereine unterstützt. Sie kümmern sich um die Belange von Frauen, Kranken, Drogen- und Alkoholabhängigen sowie Armen.

