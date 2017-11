Stadt gibt Geld für Dynamo-Zentrum Vier Millionen Euro will die Verwaltung zum neuen Trainingsgelände beisteuern. Das wird später fertig als geplant.

Im Ostragehege entsteht ein modernes Trainingsgelände samt Funktions- und Wirtschaftsgebäude. © Visualisierung: O+M Architekten Dresden

Für den Bau des neuen Trainingsgeländes im Ostragehege erhält Zweitligist Dynamo Dresden finanzielle Hilfe. Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, will sie nun vier Millionen Euro beisteuern. Eine entsprechende Vorlage hat in dieser Woche die Dienstberatung des Oberbürgermeisters Dirk Hilbert (FDP) passiert. Insgesamt belaufen sich die Baukosten für das Projekt laut Stadtverwaltung auf rund 15,5 Millionen Euro. Mit dem städtischen Zuschuss soll allein der Aufwand für die Nachwuchsmannschaften gefördert werden. Denn neben den Profis werden auch die U16, U17 und U19 das neue Trainingsgelände im Ostragehege nutzen. Dort sind ein Funktions- und Wirtschaftsgebäude, zwei Rasen-, ein Kunstrasenplatz und ein Multifunktionsspielfeld sowie andere diverse Sportflächen geplant.

Die vier Millionen Euro wurden bereits bei den Haushaltsverhandlungen 2016 über die investive Sportförderung vorgesehen. Der Stadtrat muss dennoch in den nächsten Monaten über den nun konkretisierten Vorschlag abstimmen. Das Projekt selbst hatte sich wegen Hochwasser- und Naturschutzbedenken mehrmals verzögert, stand kurz vor dem Scheitern und musste schließlich umgeplant werden.

Fertigstellung erst 2020

Diese Verzögerungen haben laut Dynamo-Sprecher Henry Buschmann nun auch Auswirkungen auf die Fertigstellung. Denn in diesem Jahr konnten nur noch einige bauvorbereitende Maßnahmen erfolgen. Erst im Juli 2018 ist offizieller Baubeginn. Das führt dazu, dass das Trainingszentrum statt Ende 2019 nun laut Buschmann erst im Mai 2020 fertig wird. Und auch die Baukosten haben sich dadurch noch einmal erhöht. Anders als von der Stadt vermeldet, geht Dynamo Dresden nun von rund 16 Millionen Euro aus. „Die Angebote wurden vor mehr als einem Jahr von den Baufirmen vorgelegt. Seitdem kam es natürlich zu Baupreissteigerungen“, sagt Buschmann. Auch die Auflagen in den Bereichen Hochwasser-, Umwelt- und Denkmalschutz hätten zur Verteuerung beigetragen. Der Verein ist dennoch positiv gestimmt, weil der Bau nun Gestalt annimmt. Jahrelang war Dynamo auf der Suche nach einem passenden Gelände und hatte das Ostragehege stets wegen seiner zentralen Lage und der direkten Nachbarschaft zum Nachwuchsleistungszentrum favorisiert.

Als die Bedenken rund um den Hochwasserschutz und die Lebensräume der gefährdeten Wechselkröte zunahmen und die Stadt zum Jahresbeginn die Baugenehmigung verwehrte, hatte sich der Verein noch einmal verstärkt im Umland umgesehen. Auch wenn das bekanntermaßen keine wirkliche Alternative gewesen wäre: Lange Wege für die Spieler und Fans hätten bei den Vereinsmitgliedern kaum für Begeisterung gesorgt. Für die Variante im Ostragehege hatten dagegen 99,2 Prozent der anwesenden Mitglieder auf der Mitgliederversammlung 2016 gestimmt.

Im Juni diesen Jahres hatte die Stadt nach einigen Umplanungen schließlich doch die Baugenehmigung erteilt. So werden die Wechselkröten nun an einem 25 Zentimeter hohen Krötenzaun in ein neues Biotop geleitet. Zudem wird eine riesige Mulde ausgeschachtet sowie die Trainingsplätze zehn Zentimeter tiefer angelegt, damit im Hochwasserfall genügend Retentionsfläche für das Wasser bleibt.

Dass die Profis von Dynamo Dresden nicht auf ihrem bisherigen Trainingsgelände im Großen Garten bleiben können, steht seit Jahren fest. Die Staatlichen Schlösser und Gärten hatten den Vertrag gekündigt, weil an dieser Stelle eine zusätzliche Gleisschleife der Parkeisenbahn entstehen soll. Auf SZ-Anfrage bestätigt der zuständige Geschäftsführer Christian Striefler, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten zu ihrem Wort stehen und Dynamo Dresden so lange im Großen Garten weitertrainieren darf, bis das neue Gelände fertig ist. Inklusive Verzögerung. Der Freistaat fördert den Bau im Ostragehege außerdem auch mit rund zwei Millionen Euro.

