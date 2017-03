Stadt gewinnt Filmpreis

Die Reisemesse ITB ist für Besucher vom 8. bis 12. März 2017 geöffnet. © dpa

Über 200 Dresdner haben im vergangenen Jahr ihre Lieblingsorte in der Stadt gefilmt, vom Goldenen Reiter bis zum Salsa tanzenden Paar auf dem Neumarkt. Daraus entstanden ist ein gut dreiminütiger Streifen, mit dem Dresden seither für sich wirbt. Am Donnerstag ist „Ein Tag in Dresden“ auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin mit dem Multimediapreis „Das goldene Stadttor“ ausgezeichnet worden. „Unser Film zeigt einen authentischen sowie herzlichen Blick auf unsere Stadt aus Sicht ihrer Bewohner und unterstreicht dabei die Vielseitigkeit Dresdens“, sagte Nils Lindner von der städtischen Marketinggesellschaft.

Vorgestellt wurden auf der ITB auch die touristischen Highlights der nächsten Jahre, darunter die Neueröffnung der Festung Dresden Ende 2018, das 25-jährige Jubiläum der sächsischen Weinstraße und die Wiedereröffnung des Kulturpalasts. (SZ/sr)

