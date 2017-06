Stadt geht gegen Gebetsraum vor Der Raum in der Goethestraße ist offenbar weiter in Benutzung. Nun drohen dem Betreiber weitere Konsequenzen.

Der Raum in der Goethestraße ist offenbar weiter in Benutzung. Nun drohen dem Betreiber weitere Konsequenzen. © Archiv/Sebastian Schultz

Trotz eines Verbots ist der muslimische Gebetsraum in der Goethestraße offenbar weiter in Benutzung. Das teilte Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) am Montag mit. Am 9. Juni seien zwischen 13 und 14 Uhr rund 40 Personen festgestellt worden. Die Stadt prüfe nun, ein Zwangsgeld über 2 000 Euro gegen die Sächsische Begegnungsstätte SBS zu verhängen.

Der Verein betreibt den Gebetsraum und unterhält laut Verfassungsschutz Verbindungen zu den Muslimbrüdern. Anfang Juni hatte die Stadt der SBS aus baurechtlichen Gründen die Nutzung der Räume zum Gebet verboten. Müller stellte am Montag klar, die „grundsätzliche Frage, was wir in unserem Land zulassen wollen und was nicht“ lasse sich nicht mithilfe von Bau- und Gewerberecht lösen. Hier seien Bund, Land und Sicherheitsbehörden gefragt. (SZ)

