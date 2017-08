Stadt geht gegen Falschparker vor Gerade an Schulen werden abgestellte Fahrzeuge zur Gefahr. Das Ordnungsamt hat deshalb Extraschichten geschoben. Die Bilanz überrascht.

Eine Woche lang haben Dresdens Erstklässler nun schon geschafft. Nicht nur an das Stillsitzen in den Klassen müssen sie sich gewöhnen. Auch der Weg zur Schule muss Routine werden. Damit die Kinder dort sicher unterwegs sind, hat das städtische Ordnungsamt in der ersten Schulwoche verstärkt Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden Falschparker und Raser bestraft. Denn gerade falsch abgestellte Fahrzeuge können die Sicht beim Überqueren der Fahrbahn einschränken und damit gerade für Kinder sehr gefährlich werden.

Mit dem Ergebnis der Einsätze ist Dresdens Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) zufrieden. „Wir mussten in der ersten Schulwoche nur wenige Parkverstöße im Umfeld der von uns kontrollierten Schulen feststellen“, sagt er. 15 Verstöße kamen bis Donnerstag zusammen. Die drei mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte der Stadt kamen bis Donnerstag vor fünf Schulen zum Einsatz. Dabei registrierten die Kontrolleure 236 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Klingt sehr viel, ist es aber nicht. Im Durchschnitt haben sich 92 Prozent der Autofahrer an die zulässige Geschwindigkeit gehalten, nur acht Prozent waren zu schnell. (SZ/acs)

