Stadt Freital diskutiert über Träger für neue Kitas Der Betrieb neuer Einrichtungen soll ausgeschrieben werden – ein Nachteil für kleine Vereine?

Große Vielfalt: Von den 17 Kitas in Freital werden insgesamt acht durch sechs verschiedene freie Träger betrieben. © dpa

Es passiert nicht alle Tage, dass eine Stadt eine neue Kita baut. Doch wenn, dann soll künftig die Trägerschaft öffentlich ausgeschrieben werden. Das zumindest forderte die Fraktion aus SPD und Grünen im jüngsten Stadtrat. Laut einem Antrag der Fraktion soll es künftig ein Ausschreibungsverfahren für den Betrieb neuer Kitas geben. Dabei soll auch die Stadt als möglicher Träger berücksichtigt werden. Über die Vergabe soll laut Vorschlag der Fraktion der Stadtrat entschieden. Die CDU-Fraktion will den Vorschlag noch erweitern: Sollte die Entscheidung für einen freien Träger fallen, soll dieser künftig angemessen an den Kosten für die Errichtung beteiligt werden. Was „angemessen“ heißt, habe der Stadtrat zu entschieden. Olaf Wasner von der Fraktion Bürger für Freital gab zu bedenken, dass auf diese Weise kleinere Vereine, die nicht über die nötigen Mittel verfügen, als Träger ausgeschlossen werden.

Nach dem Antrag muss die Stadt nun eine Umsetzung des Vorschlags prüfen. Der Stadtrat entscheidet letztlich, wie im Falle neuer Kitas verfahren wird. Für die Kita in Wurgwitz ist der Fall unterdessen schon klar. Die Einrichtung, die nach dem Umbau mit in die Grundschule „Am Albertschacht“ zieht, wird durch die Stadt betrieben. Bislang existierte die Einrichtung schon als Hort, Träger war bislang auch die Kommune.

In Freitals Kita-Landschaft herrscht eine relativ große Vielfalt. Von den 17 Kitas in der Stadt werden insgesamt acht durch sechs verschiedene freie Träger betrieben. Den neueren Kitas war ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren vorausgegangen, das heißt, die Stadt hatte mehrere Träger angesprochen, nach einer Abwägung hatte der Stadtrat entschieden.

