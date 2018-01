Stadt feiert 80. von Georg Baselitz Zum Künstlergeburtstag gibt es in Kamenz 2018 gleich mehrere Highlights. Es beginnt am 23. Januar mit einer Fotoausstellung im Rathaus.

Georg Baselitz wird in diesem Monat 80 Jahre alt. © Wolfgang Wittchen

Kamenz. Am 23. Januar 2018 begeht der weltweit renommierte und geschätzte Maler, Grafiker und Bildhauer Georg Baselitz seinen 80. Geburtstag. Baselitz, der im heute zu Kamenz gehörigen Ort Deutschbaselitz als Hans-Georg Kern geboren wurde und durch seinen Künstlernamen die besondere autobiografische Beziehung zur Landschaft seiner Kindheit ausdrückt, zählt zu den einflussreichsten Malern der Gegenwart. Namhafte Museen zeigen in ihren Dauerausstellungen seine Werke, vielfach wurde und wird er durch Sonderausstellungen und Publikationen geehrt. „Georg Baselitz“, so Dr. Sören Fischer, der Organisator eines städtischen Festprogramms in diesem Jahr, „ist mit seinem über Jahrzehnte sich erstreckenden Werk ein Weltbürger im besten Sinne des Wortes. Sein qualitätvolles Werk ist universell und eng mit der deutschen wie europäischen Geschichte verbunden.“ Zugleich sei Baselitz neben Gotthold Ephraim Lessing eine herausragende mit Kamenz verbundene Persönlichkeit von internationalem Rang. Kamenz und Deutschbaselitz sind gemeinsam stolz auf ihren berühmten Sohn.

Zu Ehren des Künstlers haben die Städtischen Sammlungen Kamenz daher für 2018 ein Festprogramm entwickelt. „Dieses wird“, so OB Roland Dantz, „über das Jahr verteilt in Sonderausstellungen, einem Vortrag und einer Buchpräsentation immer wieder auf das besondere Jubiläum des 80. Geburtstags aufmerksam machen. Zugleich soll es den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Gästen das Werk und Wirken von Georg Baselitz auf abwechslungsreiche und unterhaltsame Weise vermitteln.“

Den Anfang macht eine Fotoausstellung im Innenhof des Kamenzer Rathauses, die genau am 80. Baselitz-Geburtstag startet . Vom 23. Januar bis 6. März zeigt der Fotograf Reinhard Kärbsch seine Schau „Im Kern Baselitz“, die er mit Kindern, Jugendlichen und Künstlerinnen gemeinsam realisiert hat. Zu sehen sein werden farbenfrohe Fotografien des hiesigen Baselitz-Rundwegs, der von den jungen Menschen bespielt und spielerisch erobert wird. Die Eröffnung findet am Dienstag, dem 23. Januar 2018, um 17 Uhr statt. Gäste sind herzlich dazu eingeladen. (szo)

