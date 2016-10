Stadt erstellt Prioritätenliste für Straßenvorhaben Die Anträge werden zur Förderung eingereicht. Manches sollte schon 2016 fertig werden.

Für 213 000 Euro wird die Stadt Straßen und Brücken für eine Förderung zur Instandsetzung anmelden. Das reicht vom Deckenbau auf dem Clara-Zetkin-Weg, an der Textimabrücke und der Dr.-Eichmeyer-Straße, die dieses Jahr schon dran gewesen wären, über den Schulberg in Folbern, Deckenbeläge auf den Straßen Am Friedhof, Heimweg und Heinrich-Zille-Straße bis zum Gehweg entlang der Baudaer Hauptstraße, der Kalkreuther Straße in Rostig und der Bahnhofstraße als Umsteigestelle. Zahlreiche der letztgenannten Vorhaben werden vermutlich Nachrücker für die ersten Maßnahmen sein, wenn die nicht kommen, so Ingrid Schubert-Saenger vom Bauamt. Doch den Mitarbeitern war nahegelegt worden, die Liste möglichst umfangreich einzureichen. Die Stadt rechnet erneut mit einer 90-prozentigen Förderung.

