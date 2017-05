Stadt ermittelt gegen Rottweiler-Besitzer Die zwei Hunde haben am Wochenende bei der Jagd nach einem Marder ein Auto demoliert. Für das Herrchen hat das jetzt finanzielle Folgen.

Nicht jeder Rottweiler ist aggressiv. Die betreffenden beiden Tiere waren auf der Jagd nach einem Marder und haben dabei ein Auto demoliert. © Jörg Koch/ddp

Die zwei Rottweiler, die am frühen Sonntagmorgen einen VW Golf in Meußlitz demoliert haben, sind zurück bei ihrem Herrchen. Zeitnah habe der Besitzer die Tiere aus dem Dresdner Tierheim abgeholt, teilt eine Sprecherin mit. Dorthin hatte die Feuerwehr die beiden Hunde mit einem Spezialfahrzeug für Tiere gebracht.

Herrenlos waren die Tiere in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Meußlitz spaziert. Offenbar waren sie dann einem Marder hinterhergejagt. Als der sich auf der Johannes-Brahms-Straße in den Motorraum eines VW Golf flüchtete, machten sich die Rottweiler an dem Gefährt zu schaffen. Sie verbissen sich im Kühlergrill und rissen diesen heraus. Danach musste die Stoßstange dran glauben. Kotflügel und Motorhaube wurden einer Verformungskur unterzogen und erhielten obendrein reichlich Kratzer, teilte die Polizei mit. Als sich die Tiere beruhigt hatten, band ein Zeuge sie an einen Baum und alarmierte die Polizei. Für die ist der Fall bereits abgeschlossen. Strafrechtliche Konsequenzen habe der Vorfall nicht, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Der Fahrzeugbesitzer kann deshalb keine Anzeige erstatten. Er kann jedoch zivilrechtlich gegen den Hundebesitzer vorgehen und Schadenersatz fordern. Für den Besitzer der Tiere wird deren nächtlicher Ausflug demnach Folgen haben. Ungemach droht ihm auch von anderer Seite. Eine Rechnung wird er von der Feuerwehr bekommen. Die hatte die Hunde in Meußlitz abgeholt und nach Stetzsch ins Tierheim gebracht. Knapp zweieinhalb Stunden waren die Helfer unterwegs. Das dürfte nach der Feuerwehrkostensatzung über 200 Euro kosten.

Auch der Aufenthalt im Tierheim kostet. Dort gibt es spezielle Boxen, in denen die Feuerwehr herrenlose Tiere außerhalb der Öffnungszeiten abgeben kann. Futter und Wasser sind vorhanden. Für die Mitarbeiter hinterlassen die Helfer ein Schreiben mit allen Informationen zu den Tieren.

Das Ordnungsamt beschäftigt sich ebenfalls mit dem Fall. Es sei zu prüfen, ob der Hundehalter gegen die Polizeiverordnung verstoßen hat, sagt Stadtsprecher Karl Schuricht auf SZ-Anfrage. Demnach sind Haustiere so zu halten, dass keine Menschen oder Tiere belästigt werden. Zudem dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt unterwegs sein.

zur Startseite