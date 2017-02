Stadt erhält kein Holz vom Wettiner Platz

Am Wettiner Platz in Löbau sind vor knapp zwei Wochen mehrere Bäume gefällt worden. Das Fällen war laut Stadt wegen der Sanierung des Wettiner Brunnens unumgänglich. © Marcus Scholz

Das Holz der Bäume, die vor knapp zwei Wochen am Wettiner Platz in Löbau gefällt worden sind, geht nicht an die Stadt Löbau. Das teilte Bauamtsleiter Albrecht Gubsch auf Nachfrage der SZ mit. Stattdessen steht das Holz dem zuständigen Baumdienst zu, der mit der Fällung der Bäume beauftragt worden ist. Dies sei Teil des vereinbarten Vertrages gewesen, so Bauamtschef Gubsch. Was der Baumdienst mit dem Holz macht, ist nicht klar. Laut der Aussage des Löbauer Bauamtsleiters sei das Holz der schätzungsweise 50 bis 60 Jahre alten Bäume nicht besonders hochwertig gewesen. Die Stadt kann aus der Fällaktion also kein Kapital schlagen.

Vorvergangene Woche am Mittwoch sind mehrere Bäume am Wettiner Platz in Löbau gefällt worden. Das hat für reichlich Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Zahlreiche Leserbriefe und Beschwerden gingen in der SZ-Redaktion ein. Die Stadt Löbau begründete die Fällaktion damit, dass sie notwendig sei, um Baufreiheit für die anstehende Sanierung des Wettiner Brunnens zu schaffen. Damit will sie voraussichtlich im Mai beginnen. (SZ/ms)

