Stadt entfernt Hinweise auf DDR-Museum Einige Ausschilderungen hängen den Entwicklungen in der Stadt hinterher. In einem Fall reagiert man nun auf Anregung der SZ.

Die Radebeuler Ära der sozialistischen Zeitreise ist Geschichte. © SZ-Archiv/Christian Juppe

Vereinzelt existiert das DDR-Museum Zeitreise noch immer in Radebeul – zumindest, wenn man einigen Ausschilderungen glaubt. Wie die SZ feststellte, fanden sich die veralteten Hinweise auf das in Radebeul seit diesem Jahr nicht mehr existierende Haus unter anderem bis vor wenigen Tagen am Elberadweg neben der Feuerstelle nahe der Panzerstraße sowie am Parkplatz Hainstraße Altkötzschenbroda.

Auf Anfrage bei der Stadtverwaltung Radebeul teilte die Tourist-Information mit, die Änderung der Hinweisschilder am Parkplatz Hainstraße sei bereits beauftragt. Binnen kürzester Zeit wurde der Schriftzug hinter der Nummer 8 notdürftig mit schwarzem Band überklebt. Zur Nummer 8 gibt es seitdem keine Erklärung. Ein Überkleben ist nun auch am Radweg geplant, wie es weiter hieß.

Der Leiter des privat geführten DDR-Museums Zeitreise in Radebeul hatte im vergangenen Jahr infolge von stark zurückgegangenen Besucherzahlen Insolvenz anmelden müssen. Übernommen wurden große Teile der Ausstellung von Unternehmer Peter Simmel. Er öffnete Anfang des Jahres in seinem Simmel-Center am Dresdner Albertplatz eine DDR-Schau mit ausgewählten Exponaten. Die Radebeuler Ära der sozialistischen Zeitreise ist Geschichte.

Auch andere Informationen auf den öffentlichen Hinweistafeln entsprechen indes nicht dem neuesten Stand. So ist beispielsweise ausgerechnet der Umzug der Tourist-Information nach Radebeul-Ost noch nicht aktualisiert. Sowohl an der Infosäule am Elberadweg als auch an jener am Parkplatz Hainstraße Altkötzschenbroda ist die wichtige Anlaufstelle für auswärtige Gäste nach wie vor an den Landesbühnen Sachsen verortet. Seit 20. April hat die Tourist-Info ihren Sitz an der Hauptstraße 12.

