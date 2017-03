Stadt ehrt ihre Sportler Junge und ältere Sportler waren auf Landesebene erfolgreich.

Bernhard Nawrath vom ESV Lok Döbeln ist für seine Lebensleistung geehrt worden. © André Braun

Am Mittwoch hat die Stadtverwaltung elf Vereinsmannschaften und 53 Sportler geehrt, die bei Wettkämpfen auf Landesebene die Farben der Stadt vertreten haben. Außerdem 25 ehrenamtliche Mitstreiter – Trainer, Betreuer, Kampfrichter. Einer von ihnen war Bernhard Nawrath vom ESV Lok Döbeln. Der ehemalige Leichtathlet wurde für seine „Lebensleistung“ ausgezeichnet. Er war selbst aktiver Sportler, hatte Wettkämpfe mit organisiert, war als Kampfrichter tätig. „Ich bin Strecken von 1500 Meter bis Halbmarathon gelaufen“, sagt er. Als Senior hatte er bei Landesmeisterschaften noch zwölf Medaillen geholt, darunter drei goldene. Mit fast 82 Jahren ist er jetzt kürzer getreten. Maximal fünf Kilometer mutet er sich noch zu, vom Lokstadion bis Technitz und zurück. „Es ist schade, dass man sich der Natur beugen muss.“

Flossenschwimmer, Handballer, Leichtathleten und Liga-Tänzer, Floorballer und Angler waren unter den Geehrten. Ältere Sportler und ganz junge. Ein Vorbild für die Sportjugend findet sich nach Ansicht von Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer in den eigenen Reihen. Der Döbelner Martin Schulz hatte im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Rio Gold im Paratriathlon geholt. „Wir als Döbelner Sportfamilie wollen nochmals zu dieser grandiosen Leistung gratulieren und sagen, dass wie stolz sind, einen Sportler in unseren Reihen zu haben, der auf dem obersten Treppchen stand“, so Egerer. (DA/jh)

