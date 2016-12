Stadt ehrt einen Toten Den Preis für Engagement im Ehrenamt hat Strehla dieses Jahr erstmals posthum vergeben.

Peter Güldner © privat

Peter Güldner ist mit der Ehrennadel der Stadt Strehla ausgezeichnet worden. Er erhält die Auszeichnung posthum – Güldner war im Mai 2015 verstorben. Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) würdigte Güldners außerordentliches Engagement im Ehrenamt, vor allem für das Dorfleben in Görzig. Güldner hatte sich auch für Strehlas Ortsteile insgesamt eingesetzt. Ab 2012 trug er maßgeblich dazu bei, den Protest für den zentralen Abwasseranschluss der Strehlaer Dörfer Unterreußen, Görzig und Paußnitz zu organisieren. In der Folge entstand unter anderem in Görzig ein Ortschaftsrat. Güldner selbst wurde 2014 über die Liste der Linken in den Stadtrat gewählt, dem er bis zu seinem Tod angehörte. – Stellvertretend für ihren verstorbenen Mann nahm im Stadtrat am Dienstag Peter Güldners Witwe die Auszeichnung für ihren Mann entgegen. Sie dankte Strehlas Stadträten für den Preis. – Die Strehlaer Ehrennadel wird seit 2003 verliehen. Sie zeigt das Stadtwappen mit der Aufschrift „Ehrennadel Stadt Strehla“, umrandet von einem goldenen Ehrenkranz. Erstmals wurde sie dieses Jahr posthum verliehen. (ewe)

