Stadt drängt Porzelline Der Fuß´weg an der Umgehungsstraße in Freital soll wieder freigemacht werden. Doch das könnte noch etwas dauern.

Am Lager der Formensammlung de Porzelline in Freital kommt man seit dem Einsturz nicht mehr vorbei. Das soll sich ändern. © Karl-Ludwig Oberthür

Seit dem teilweisen Einsturz des Porzelline-Lagers an der Umgehungsstraße ist der Fußweg davor gesperrt. Die Fläche wird seit dem vergangenen Sommer gebraucht, um die einsturzgefährdete Giebelseite abzustützen. Die Stadt will sich damit nicht zufriedengeben. „Die Stadtverwaltung ist bestrebt, dass der Gehweg an der Carl-Thieme-Straße am Lager der Porzellanmanufaktur wieder voll nutzungsfähig ist“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Die Porzellanmanufaktur sei bereits aufgefordert worden, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Trotzdem wird es bis zur Freigabe des Weges wohl noch ein wenig dauern.

„Wie die Manufaktur mitteilt, ist ein Entfernen der Giebelseite, deren Abstützung derzeit im Wesentlichen den Gehweg blockiert, losgelöst von einer Bergung der in dem Gebäude befindlichen restlichen Formen jedoch nicht ohne Weiteres möglich“, so Weigel. Die Manufaktur habe versichert, intensiv an einer Klärung zu arbeiten. „Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit eine Lösung für den Gehweg gefunden wird, und werden die Manufaktur dafür weiterhin in die Pflicht nehmen.“

