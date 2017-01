Stadt diskutiert über Tempo-30-Schilder An zwei prominenten Stellen wurde das Tempolimit aufgehoben. Wird dieser Schritt rückgängig gemacht?

Die im Herbst abgebauten Tempo-30-Schilder auf der Rabenauer und der Tharandter Straße sorgen weiter für Diskussionen. Nachdem mehrere Stadträte die Entscheidung des Rathauses kritisiert hatten, sollte das Thema noch einmal im Technischen Ausschuss des Stadtrates besprochen werden. „Die Thematik war beziehungsweise ist Gegenstand einer kontroversen Debatte“, teilt Rathaussprecher Matthias Weigel nun mit. „Um allen geäußerten Anliegen gerecht werden zu können, läuft sowohl verwaltungsintern als auch mit Stadträten und übergeordneten Behörden ein intensiver Abstimmungsprozess.“ Dieser sei jedoch noch nicht abgeschlossen und werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen gebe es noch keinen Termin, wann sich der Ausschuss mit dem Thema befasse. „Sobald es Neuigkeiten für die Öffentlichkeit gibt, wird das die Stadtverwaltung kommunizieren.“

Die Stadt hatte im Oktober letzten Jahres die Tempo-30-Beschilderung an dieser Stelle sowie auf der Rabenauer Straße abmontiert. Die Begründung: Gemäß aktueller Straßenverkehrs-Ordnung dürfen Gefahrzeichen – hier das Verkehrszeichen „Achtung Kurve“ – nicht mit Geschwindigkeitsbeschränkungen kombiniert und zusammen verwendet werden. Dies sei nur bei besonderen Gefahrenlagen, beispielsweise bei häufig auftretenden geschwindigkeitsbedingten Unfällen, möglich. Solche Unfälle gab es aber in den vergangenen Jahren an der Stelle so gut wie nicht.

Unterdessen hält die Stadt an den Plänen fest, ein weiteres Tempo-30-Schild zu demontieren. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, sollen im Februar die Schilder auf der Hüttenstraße im Bereich des Bahnübergangs abgebaut werden.

