Stadt diskutiert Freibad-Zuschuss Der Betreibervertrag mit der Wasserversorgung soll transparenter werden. Doch Bewährtes soll sich nicht ändern.

Ob 2017 für Bischofswerda eine gutes Bad-Jahr wird? © Archivfoto: Regina Berger

Die Stadt Bischofswerda möchte das Freibad trotz immenser Kosten auch in Zukunft halten. Das ist der Grund, warum die Finanzierung des Bades einmal mehr auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung steht. Am Dienstag soll darüber beraten werden, wie hoch der Zuschuss der Stadt in diesem Jahr ausfällt. Die Pauschale für den Badbetrieb, die das Rathaus dem Betreiber pro Jahr übergibt, lag zuletzt bei rund 180 000 Euro. In diesem Rahmen soll sich auch der Zuschuss für dieses Jahr bewegen.

Betrieben wird das Freibad von der Wasserversorgung Bischofswerda. Erst vor einem Monat hatte der Stadtrat zugestimmt, erneut einen Vertrag mit diesem Unternehmen einzugehen. Dabei wurde die Vereinbarung so überarbeitet, dass nun alle Kosten transparenter dargelegt werden müssen. Einige Stadträte kritisierten zuletzt die Öffnungszeiten des Freibades. Eigentlich hatte es immer von Mai bis September geöffnet. Um Geld zu sparen, wurde vor einem Jahr eine Kernöffnungszeit zwischen Juni und August festgelegt. Das soll auch in diesem Jahr so fortgeführt werden. (SZ/mho)

Stadtratsitzung im Rathaus: 28.März, 17 Uhr.

zur Startseite