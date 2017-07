Stadt der Umleitungen Ab dieser Woche sind die beiden Hauptverbindungen nach Dresden unterbrochen. Die SZ testet, wie es rollt.

Umleitung an der Stadtgrenze zu Dresden. Warnbaken an der Einmündung von der Friedhofstraße in die Kötzschenbroder Straße auf Dresdner Flur. In die Gegenrichtung ist gesperrt. © Norbert Millauer

Nur gut, dass Ferien sind und weniger Leute aus Weinböhla, Coswig und Radebeul nach Dresden und zurück müssen. Seit gestern Morgen ist Radebeul auf den wesentlichen Verbindungsstrecken – auf der Meißner Straße in West und der Kötzschenbrodaer Straße im Osten – eine Stadt der Umleitungen.

Wie das Fahren dennoch funktionieren kann, welches die besten Strecken sind und was man vermeiden sollte, hat die SZ gestern im Berufsverkehr getestet – auf der Strecke zwischen der Obi-Kreuzung im Westen Radebeuls und der Spitzhausstraße, Kaditzer Straße an der Stadtgrenze zu Dresden.

Von West nach Ost am besten nah an der Elbe entlang fahren

Vor Wackerbarth ist die Meißner Straße dicht. Start an der Obi-Kreuzung über die Cossebauder Straße, den Kreisverkehr nach Altkötzschenbroda. Schon vor Obi staut sich der Verkehr auf 200 Metern Länge. Gut, die Abbiegeampel hat neuerdings länger Grün.

Durch Altkö rollen seit der Umleitung auf der Meißner Straße dreimal mehr Autos als üblich. Anwohner müssen das bis Ende September aushalten. Die Bauzeit wurde kürzlich um mehr als einen Monat verlängert. Weiter auf der Kötzschenbrodaer Straße ist in Höhe Panzerstraße das Schild zur Sperre in Serkowitz nicht zu übersehen. Viele fahren hier über die Weintraubenstraße zur Meißner Straße.

Wer etwa zwei Minuten schneller sein will, rollt noch bis zum Gasthof Serkowitz und auf die Serkowitzer Straße. Doch hier staut es sich. Die Stadt sollte, für flüssigeren Verkehr, während der Bauzeit auf der Kötzschenbrodaer Straße das Parken in der südlichen Serkowitzer untersagen und auch die Schlaglöcher flicken. Wer im Pkw sitzt, Lkws dürfen nicht, kann über die Einbahnstraße Friedhofstraße wieder auf die Kötzschenbrodaer Straße gelangen, muss beim Einbiegen allerdings aufpassen. Hier gibt es nur eine Spur und jede Menge rot-weiße Warnbaken. In die Gegenrichtung von Dresden kommend ist die Kötzschenbroder Straße (so heißt sie auf Dresdner Gebiet) schon ab Am Vorwerksfeld gesperrt.

Rund sieben Kilometer in 11,5 Minuten zeigt die Messeinrichtung im Berufsverkehr an. Achtung: Lkw-Fahrer, die dennoch durch Serkowitz weiterfahren, bekommen große Probleme beim Wenden.

Von Ost nach West ist die Meißner Straße fast alternativlos

Der Test in umgekehrte Richtung startet von Dresden kommend an der Spitzhausstraße, Kaditzer Straße. Wer nicht gleich über die Leipziger und die Meißner Straße fährt, oder die Umfahrt über Cossebaude, auch dort mit Umleitung, und die Elbbrücke rollt, der ist vom Elbepark kommend über die Kaditzer am schnellsten.

Von der Schildenstraße links in die Meißner Straße einbiegend, fährt es sich selbst im Berufsverkehr und mit Straßenbahn noch akzeptabel. Es sind eben Ferien und etwa halb so viele Fahrzeuge unterwegs.

Vor Wackerbarth wird es zwar eng, aber es bleibt weiter befahrbar. Gefühlt kommt man flüssig voran. Der Zeit- und Kilometermesser zeigt allerdings, dass für die ebenfalls rund sieben Kilometer bis zur Obi-Kreuzung fast 14 Minuten nötig sind. Der zugleich über Cossebaude gefahrene Kollege hat, wegen der Umleitung in Cossebaude-Ost, wesentlich länger gebraucht, auch wenn es nirgendwo schneller rollt, als auf der neuen Brücke.

Fazit: Jetzt im Sommer ist noch alles erträglich. Direkt nach den Ferien soll die Meißner wieder offen sein. Hoffentlich pünktlich. An der Kötzschenbrodaer Straße wird noch bis Dezember gebaut – die mögliche Umleitung zeigt die nebenstehende Grafik an.

zur Startseite