Stadt der geheimen Gruppen Die Stadt will lieber selbst eine Arbeitsgruppe gründen, als eine neue Bürgerinitiative auf dem Hals zu haben – nichtöffentlich.

Soll die Wildenhainer Straße – hier vom Fußgängertunnel her gesehen – bald keine Sackgasse mehr sein? Für die Öffnung gibt´s demnächst eine neue Arbeitsgruppe. © Klaus-Dieter Brühl

Es kann je nach Situation schlecht sein oder auch gut – aber eines ist es ganz bestimmt – es ist auffällig. Am Umgang mit brenzligen Themen hat sich in Großenhain wenig geändert. Getreu dem Sprichwort „und wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ` ich einen Arbeitskreis ...“ erfreut sich die Methode, interne Runden zu bilden, in Großenhain ungebrochener Beliebtheit. Auf das Wörtchen „intern“ kommt es dabei an. Denn natürlich kommt es den Verantwortlichen im Rathaus genau darauf an: Die Diskussionen sollen raus aus der Öffentlichkeit, hinein ins Kämmerlein.

Bestenfalls dürfen noch zwei, drei „interessierte Bürger“ an den Runden teilnehmen, wie im Arbeitskreis Asylheim, der gegründet wurde, bevor Großenhain durch unliebsame Proteste in die Schlagzeilen geraten konnte. Andere Arbeitskreise wie die zum Konzept fürs Museum „Alte Lateinschule“ oder den Umbau des Naturerlebnisbades haben ruhig vor sich hin gearbeitet – im Fall Naturbad sogar mit Erfolg.

Andere Arbeitsgruppen waren sogar ein Entgegenkommen des Rathauses – so wie die Arbeitsgruppe „Flugplatz“, die ganz offiziell von der Stadt nach der Auflösung der Bürgerinitiative zum Erhalt des Großenhainer Flugplatzes gegründet wurde. Dass die interne Gruppe tatsächlich den abstrusen Auftrag hatte, eine neue Landebahn für die Flieger zu suchen, zeigte von vorherein, dass mit diesem Schritt lediglich die Form gewahrt werden sollte. Planerisch ernst zu nehmen, war das freilich nicht. Daraus haben die Verantwortlichen auch nie einen Hehl gemacht.

Die Bürgerinitiative gegen den Windpark Großenhain-Nord war die einzige Bürgerinitiative, von der die Stadt zunächst wirklich überrascht wurde. Zwar versuchte die Stadt auch hier, den Protest zügig einzusammeln und mit ihrer Kehrtwende zum Thema ein echtes Angebot an die Bürger zu machen – aber die Proteste und die Mitarbeit in anderen Gremien gingen dessen ungeachtet auch auf Landesebene weiter. Der Erfolg dieser Gruppe beruht wohl gerade auch auf diesem interessanten Mix.

Nun bekommt Großenhain wahrscheinlich seine sechste Arbeitsgruppe – und wieder soll sie nichtöffentlich sein. Das Thema diesmal: der gewünschte Auto-Tunnel am Berliner Bahnübergang. Schon in der nächsten Stadtratssitzung am 8. März will die Verwaltung dem Vernehmen nach einen Vorschlag zur Gründung eines solchen internen Arbeitskreises machen. Auch hier sollen wieder einige wenige „interessierte Bürger“ zugelassen sein, die anderen Mitglieder kommen aus den Fraktionen des Stadtrates und der Verwaltung. Bürger sind auch hier in der Minderheit.

Auslöser dieses Vorstoßes dürfte zweifellos die sich gerade gründen wollende Bürgerinitiative „Tunnelblick“ sein, die zunehmend öffentliche Zustimmung erntete. So forderte Stadtrat Kai-Uwe Schwokowski in einem flugs eingebrachten Eil-Antrag, die Stadt möge beauftragt werden, sich für das Tunnel-Projekt einzusetzen. In dieser Situation will die Stadt das Heft des Handels in der Hand behalten. Michael Starke, maßgeblich für einen Auto-Tunnel, zeigte sich gestern zufrieden. „Wenn die Stadt das übernimmt, brauchen wir ja keine Bürgerinitiative“, sagt er.

zur Startseite