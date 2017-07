Stadt darf nur das Nötigste ausgeben Fast alle Kommunen im Kreis haben bestätigte Finanzpläne für 2017 – Strehla nicht. Das hat der Stadt zufolge gute Gründe.

Von zwölf Monaten des Jahres 2017 sind fast sieben vorbei, doch einen bestätigten Haushalt hat die Stadt Strehla für das laufende Jahr bisher nicht – als eine von zwei Kommunen im Kreis Meißen.

Grund ist laut Stadtverwaltung eine seit 2015 bestehende Erlaubnis, Kredite aufzunehmen. Mit dem geborgten Geld will die Stadt die Abwasserbaumaßnahmen in Unterreußen und Görzig finanzieren. Die Erlaubnis zur Kreditaufnahme gelte nur, bis der Haushalt für das Jahr 2017 erlassen wird. Da die Kreditaufnahme erst nach Abrechnung der Baumaßnahmen erfolgen kann und diese Abrechnung noch aussteht, gibt es derzeit noch keinen neuen Haushalt. In dieser sogenannten haushaltlosen Zeit darf die Stadt nur die nötigsten Ausgaben tätigen.

Den Haushalt für das laufende Jahr werden die Stadträte voraussichtlich nach der politischen Sommerpause im September beschließen. (SZ/ewe)

