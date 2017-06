Stadt-CDU fordert Sicherheitswacht Laufen bald mehr freiwillige Polizeikräfte Streife? Noch vor der Sommerpause soll der Stadtrat darüber beraten.

„Wir sollten die Sicherheit der Menschen in Riesa ernst nehmen und unsere Polizei unterstützen“ – Stadtrat Helmut Jähnel Foto: / / © SZ-Archiv Riesa

Möglicherweise gehen in Zukunft auch ehrenamtliche Sicherheitskräfte in Riesa auf Streife. Die Stadtratsfraktionen von CDU und FDP wollen die Möglichkeiten prüfen lassen, die Polizei durch eine sogenannte Sicherheitswacht zu unterstützen. Über den Vorschlag soll der Stadtrat noch vor den Sommerferien in seiner Sitzung am 21. Juni entscheiden. Das Riesaer Polizeirevier könne Verstärkung gut gebrauchen, teilte der CDU-Stadtverband in einer am Freitag veröffentlichten Presseerklärung mit.

Ein freiwilliger Polizeidienst solle durch Streifendienste dazu beitragen, in bestimmten Gebieten für Ruhe und Ordnung zu sorgen, die gefühlte Sicherheit zu erhöhen und etwaige Gefahren abzuwehren. „Für diese ehrenamtliche Tätigkeit bestehen im Freistaat Sachsen Fördermöglich keiten, die gemeinsam mit dem Polizeirevier beantragt und genutzt werden können“, heißt es im zugehörigen Beschlussantrag. „Wir sollten die Sicherheit der Menschen in Riesa ernst nehmen und unsere Polizei unterstützen“, so der Vorsitzende der Riesaer CDU-Fraktion, Helmut Jähnel. „Es wäre schade, wenn vorhandenen die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in Riesa zu wenig genutzt würden.“ (SZ)

