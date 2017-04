Stadt braucht neues Personal Auf Wilsdruff kommen einige Neueinstellungen zu. Die Stellen werden öffentlich ausgeschrieben.

© Andreas Weihs

Die Stadtverwaltung steht vor einem größeren personellen Umbruch. Nachdem kürzlich eine neue Mitarbeiterin im Hauptamt ihre Arbeit aufnahm und dort vor allem im Bürgerbüro eingesetzt wird, kommen weitere Neueinstellungen auf die Stadt zu. So gehen Ende des Jahres zwei Bauhofmitarbeiter in den Ruhestand, zwei weitere werden Mitte 2018 pensioniert. Die Stellen werden derzeit öffentlich ausgeschrieben. Man setzt auf Leute, die bereit sind, in der Freiwilligen Feuerwehr Wilsdruff mitzuarbeiten.

Auch im Waldbad Grund gibt es ein neues Gesicht. Dort wird ab dieser Saison ein dritter Rettungsschwimmer das Team verstärken. Perspektivisch soll hier ein Schwimmmeister gefunden werden, der möglichst auch selbst Facharbeiter ausbilden kann. Zudem wird in der Bücherei zum Jahresende altersbedingt eine Stelle frei und spätestens ab 2020 in der Verwaltung des Rathauses. Hierzu sei eine Personalentwicklungsplanung in Vorbereitung, heißt es aus der Stadtverwaltung. (hey)

